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Lo citaron en la Villa Nueva y lo raptaron: Jafeth Pozo, estudiante del Abelardo R. Fortín asesinado

Jafeth Pozo, estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín, fue citado en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde presuntamente fue raptado y posteriormente hallado sin vida en la colonia La Joya

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 06:47
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Foto en vida de Jafeth Pozo Flores, un menor de 16 años y estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín, fue hallado sin vida en la colonia La Joya de Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Redes sociales
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El joven desapareció el pasado martes 4 de agosto y fue hallado sin vida el jueves 6 de agosto. Era estudiante de undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con sus familiares, el menor residía en la colonia Villa Campesina y desde esa zona se desplazaba a diario para asistir al centro educativo.

 Foto: Redes sociales
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Informes preliminares indican que el joven habría sido citado a través de redes sociales, supuestamnete por su novia. Del colegio se dirigió hacia la colonia Villa Nueva y, según las primeras versiones, en ese sector habría sido raptado y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la colonia La Joya.

 Foto: Redes sociales
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El joven habría sido llevado hasta un terreno baldío de la colonia La Joya, donde le habrían disparado. Vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911.

 Foto: Redes socaiels
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Agentes policiales llegaron hasta la escena del crimen y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Al filo de la 1:00 de la tarde de este jueves 6 de agosto, los familiares confirmaron que el cuerpo que se encontraba en la morgue correspondía al de su ser querido.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Las autoridades aún no han brindado detalles sobre el móvil del crimen. Por su parte, la institución educativa donde estudiaba el joven lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a sus familiares.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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En redes sociales, varias personas han comentado que el joven ingresó a una colonia peligrosa y que no era conocido en el sector. "Porqué se meten a colonias peligrosas,peor por mujeres", comentó una usuaria.

Foto: Redes sociales
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Cabe destacar que la tía del menor aseguró que Jafeth Pozo era originario de Choluteca y que había llegado a la capital en busca de superación académica.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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