Lo citaron en la Villa Nueva y lo raptaron: Jafeth Pozo, estudiante del Abelardo R. Fortín asesinado

Foto en vida de Jafeth Pozo Flores, un menor de 16 años y estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín, fue hallado sin vida en la colonia La Joya de Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del crimen?
El joven desapareció el pasado martes 4 de agosto y fue hallado sin vida el jueves 6 de agosto. Era estudiante de undécimo grado de la carrera de Administración de Empresas.
De acuerdo con sus familiares, el menor residía en la colonia Villa Campesina y desde esa zona se desplazaba a diario para asistir al centro educativo.
Informes preliminares indican que el joven habría sido citado a través de redes sociales, supuestamnete por su novia. Del colegio se dirigió hacia la colonia Villa Nueva y, según las primeras versiones, en ese sector habría sido raptado y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la colonia La Joya.
El joven habría sido llevado hasta un terreno baldío de la colonia La Joya, donde le habrían disparado. Vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911.
Agentes policiales llegaron hasta la escena del crimen y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven.
Al filo de la 1:00 de la tarde de este jueves 6 de agosto, los familiares confirmaron que el cuerpo que se encontraba en la morgue correspondía al de su ser querido.
Las autoridades aún no han brindado detalles sobre el móvil del crimen. Por su parte, la institución educativa donde estudiaba el joven lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a sus familiares.
En redes sociales, varias personas han comentado que el joven ingresó a una colonia peligrosa y que no era conocido en el sector. "Porqué se meten a colonias peligrosas,peor por mujeres", comentó una usuaria.
Cabe destacar que la tía del menor aseguró que Jafeth Pozo era originario de Choluteca y que había llegado a la capital en busca de superación académica.