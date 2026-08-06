Enfermera mató a su esposo para vengar la muerte de su amante: crimen en la Centroamérica Oeste

Este jueves -6 de agosto- fue capturada una enfermera auxiliar, quien es acusada de matar a su esposo luego de que este atentara contra la vida de su amante. Más detalles sobre el crimen a continuación.
La detención se efectuó en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela en la capital. Esta acción responde a la orden de captura emitida el pasado 4 de agosto por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.
Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen ocurrió el 21 de septiembre de 2025 en un carwash ubicado en el anillo periférico, a la altura de la colonia Centroamérica Oeste.
La enfermera de 42 años de edad se encontraba en el establecimiento departiendo con un hombre identificado como Ramón Ernesto Cruz, quien según la versión que maneja la DPI, este sujeto era su amante.
Al negocio arribó Ónix Khymberly Barahona Castellanos, esposo de la enfermera. Barahona Castellanos, al ver a su pareja con otro Cruz, discutió fuertemente con este. Poco después, salió del sitio.
Sin embargo, Barahona volvió al carwash acompañado de un amigo para quitarle la vida a punta de disparos a Cruz frente a la vista de la mujer.
La enfermera, al ver cómo acribillaron a su amante Ramón Ernesto, tomó el arma de fuego que este portaba y disparó contra su esposo Ónix Barahona.
Luego del ataque, la mujer huyó y detuvo a un conductor que transitaba por la zona, obligándolo a trasladarla hasta la colonia mencionada.
La mujer bajó del vehículo y comenzó a amenazar e intimidar a un grupo de personas. Además, agredió con un arma a otra fémina.
La enfermera estaba a punto de atentar contra la vida de esa mujer, pero las personas presentes intervinieron a tiempo y lograron desarmarla. Posteriormente, volvió a huir.
Casi un año después, se logró capturar a la enfermera en la misma colonia donde ocurrieron los violentos hechos.
La enfermera enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad.