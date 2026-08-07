Lluvias débiles aisladas y calor de hasta 40 C° marcarán el sábado

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras continuará este sábado 8 de agosto bajo condiciones mayormente secas y cálidas, con lluvias y chubascos débiles aislados en sectores del Norte y Occidente durante la tarde. El pronóstico fue brindado por Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, quien explicó que el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará precipitaciones de carácter aislado en esas regiones. “Continúan las condiciones mayormente secas y cálidas sobre el territorio nacional”, indicó Centeno al detallar el comportamiento atmosférico previsto para este sábado.

El especialista agregó que “por la tarde el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional estará provocando lluvias y chubascos débiles, aislados en sectores de la región norte y occidente”. Además de las lluvias aisladas, persistirá la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio hondureño. Según el pronosticador, las concentraciones se mantendrán entre 80 y 130 microgramos por metro cúbico. En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno señaló que el oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura. Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°. En la región Central se esperan 33 C° de máxima y 20 C° de mínima. La región Insular registrará 31 C° como temperatura máxima y 26 C° como mínima, mientras que en el Norte se prevén 33 C° y 23 C°, respectivamente.