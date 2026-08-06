Puente Uyuca alcanza un 57% de avance y tiene prevista su entrega para julio de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Uyuca tiene un avance del 57% de ejecución, según el reciente informe de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), una obra ubicada en la carretera internacional CA-6 que conecta Tegucigalpa y Danlí.

Esta obra mejorará la movilidad en la carretera oriental del país y beneficiará directamente a más de 2.3 millones de personas en Francisco Morazán y El Paraíso.

El proyecto inició su construcción en abril de 2025 y tiene prevista su finalización para julio de 2027.

El puente contará con una longitud de 140 metros, una estructura de concreto reforzado y un sistema de cables, además de rampas de acceso, drenajes y caminos complementarios.

Actualmente, los trabajos se concentran en componentes fundamentales de la obra, como la cimentación profunda y las obras destinadas al manejo adecuado de las aguas lluvias, procesos que permitirán garantizar la estabilidad de la estructura.

La SIT señaló que la construcción del puente representa un paso importante para fortalecer la infraestructura vial del oriente de Honduras y mejorar las condiciones de transporte de personas, productos y servicios.

El proyecto, que tiene una inversión de 470 millones de lempiras, permitirá una circulación más segura y eficiente sobre uno de los corredores logísticos más importantes del país, facilitando la conexión entre la capital hondureña y Danlí.