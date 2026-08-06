Puente Uyuca alcanza un 57% de avance y tiene prevista su entrega para julio de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El puente Uyuca tiene un avance del 57% de ejecución, según el reciente informe de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), una obra ubicada en la carretera internacional CA-6 que conecta Tegucigalpa y Danlí.
Esta obra mejorará la movilidad en la carretera oriental del país y beneficiará directamente a más de 2.3 millones de personas en Francisco Morazán y El Paraíso.
El proyecto inició su construcción en abril de 2025 y tiene prevista su finalización para julio de 2027.
El puente contará con una longitud de 140 metros, una estructura de concreto reforzado y un sistema de cables, además de rampas de acceso, drenajes y caminos complementarios.
Actualmente, los trabajos se concentran en componentes fundamentales de la obra, como la cimentación profunda y las obras destinadas al manejo adecuado de las aguas lluvias, procesos que permitirán garantizar la estabilidad de la estructura.
La SIT señaló que la construcción del puente representa un paso importante para fortalecer la infraestructura vial del oriente de Honduras y mejorar las condiciones de transporte de personas, productos y servicios.
El proyecto, que tiene una inversión de 470 millones de lempiras, permitirá una circulación más segura y eficiente sobre uno de los corredores logísticos más importantes del país, facilitando la conexión entre la capital hondureña y Danlí.
Hasta la fecha lleva un avance del 57% y las autoridades afirman que se trabaja sin interrupciones para que el proyecto termine en la fecha prevista.
La obra es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, con la cooperación de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Según reportes de la SIT, los trabajos pendientes estarán enfocados en completar los componentes estructurales, accesos y obras complementarias necesarias para habilitar la nueva conexión.
Inicios
Los problemas de inestabilidad en la carretera CA-6 llevaron a buscar una solución definitiva para un tramo afectado por condiciones geológicas en la zona de Uyuca donde fue identificada como un punto vulnerable que requería una estructura segura para garantizar el paso de vehículos y fortalecer la conexión hacia el oriente del país.
En enero de 2024, Honduras y Japón concretaron un acuerdo de cooperación para la construcción del Puente Uyuca mediante una donación del Gobierno japonés, a través de JICA.
El proyecto comenzó oficialmente durante abril de 2025, cuando se dieron a conocer los detalles técnicos de la estructura, que contempla un puente de aproximadamente 140 metros de longitud, además de obras complementarias para la estabilización del terreno.
Los trabajos de construcción iniciaron en 2026, con labores de cimentación profunda y adecuaciones en el área donde se edificará la estructura. La obra utiliza tecnología japonesa y busca ofrecer una solución permanente ante los problemas que durante años afectaron este tramo de la carretera internacional CA-6.
Para julio de 2027 está prevista la finalización del proyecto, con el objetivo de entregar un puente moderno que mejore la seguridad vial y reduzca los riesgos en la salida hacia Danlí.