Obras en el puente Juan Manuel Gálvez entran en una nueva fase de construcción

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, en la salida hacia Valle de Ángeles, continúa con nuevos trabajos en su estructura, mientras la obra alcanza casi un 30% de avance físico, según reportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El proyecto busca rehabilitar uno de los puentes más transitados de la capital, por donde circulan diariamente unos 6,000 vehículos, de acuerdo con las estimaciones oficiales. En las últimas semanas, las cuadrillas avanzaron con la demolición de una parte de la estructura dañada y comenzaron la construcción de uno de los soportes que sostendrán el nuevo puente.

Además, ya fue colocada parte del acero de refuerzo y se realizó el vaciado de concreto en uno de los primeros elementos estructurales de la obra. Como parte del proceso de construcción, también se efectuaron pruebas al concreto para verificar que cumpla con los estándares de calidad antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto. La SIT informó además que los elementos prefabricados que serán instalados en el puente presentan un avance cercano al 70% en su proceso de fabricación. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el proyecto registra un avance financiero del 13.66%, mientras que en la obra laboran actualmente 23 trabajadores entre personal de construcción y supervisión.