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Obras en el puente Juan Manuel Gálvez entran en una nueva fase de construcción

La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, en la salida hacia Valle de Ángeles, registra un avance físico del 13.66 % y mantiene como fecha de finalización diciembre de 2026

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 16:41
Obras en el puente Juan Manuel Gálvez entran en una nueva fase de construcción

De acuerdo con la planificación oficial, la reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez tiene como fecha prevista de finalización diciembre de 2026.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, en la salida hacia Valle de Ángeles, continúa con nuevos trabajos en su estructura, mientras la obra alcanza casi un 30% de avance físico, según reportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El proyecto busca rehabilitar uno de los puentes más transitados de la capital, por donde circulan diariamente unos 6,000 vehículos, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

En las últimas semanas, las cuadrillas avanzaron con la demolición de una parte de la estructura dañada y comenzaron la construcción de uno de los soportes que sostendrán el nuevo puente.

Inicia reconstrucción de rampa del puente Juan Manuel Gálvez en la capital

Además, ya fue colocada parte del acero de refuerzo y se realizó el vaciado de concreto en uno de los primeros elementos estructurales de la obra.

Como parte del proceso de construcción, también se efectuaron pruebas al concreto para verificar que cumpla con los estándares de calidad antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto.

La SIT informó además que los elementos prefabricados que serán instalados en el puente presentan un avance cercano al 70% en su proceso de fabricación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el proyecto registra un avance financiero del 13.66%, mientras que en la obra laboran actualmente 23 trabajadores entre personal de construcción y supervisión.

Inicia reconstrucción de rampa del puente Juan Manuel Gálvez en la capital

De acuerdo con la planificación oficial, la reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez tiene como fecha prevista de finalización diciembre de 2026.

Cabe recordar que, una de las rampas del puente Juan Manuel Gálvez colapsó hace más de un año, específicamente, el 5 de abril de 2025, cuando circulaba una maquinaria pesada.

El hecho afectó una de las principales conexiones entre la zona oriental de la capital, el Anillo Periférico y la carretera hacia Valle de Ángeles. Sin embargo, con estas nuevas reparaciones, se espera que pronto se rehabilite de nuevo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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