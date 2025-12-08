Túnel Florencia del bulevar Suyapa sigue paralizado en 57.8% de avance físico

Tegucigalpa, Honduras.- Con la maquinaria paralizada, poco personal y materiales bajo carpas de nylon se mantiene la construcción del Túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa.

Según el último informe de la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto registra un avance del 57.8 %. Sin embargo, un recorrido realizado por EL HERALDO constató un panorama con progresos mínimos.

Trabajadores del sector relataron que desde la celebración de las elecciones generales del 30 de noviembre, la obra se mantiene “sin mayor indicio de avance”.

“La obra está detenida desde el domingo de las elecciones generales, aquí solo están los guardias de la obra y dos jornaleros, pero la construcción no avanza”, explicó uno de los trabajadores del sector.

Sin embargo, aseguró que pese a la "pausa indeterminada", por parte de la AMDC continúa llegando material, que permanece tapado debido a los cambios climáticos de la capital.