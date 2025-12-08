Túnel Florencia del bulevar Suyapa sigue paralizado en 57.8% de avance físico

Tegucigalpa, Honduras.- Con la maquinaria paralizada, poco personal y materiales bajo carpas de nylon se mantiene la construcción del Túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa.
Según el último informe de la Dirección de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el proyecto registra un avance del 57.8 %. Sin embargo, un recorrido realizado por EL HERALDO constató un panorama con progresos mínimos.
Trabajadores del sector relataron que desde la celebración de las elecciones generales del 30 de noviembre, la obra se mantiene “sin mayor indicio de avance”.
“La obra está detenida desde el domingo de las elecciones generales, aquí solo están los guardias de la obra y dos jornaleros, pero la construcción no avanza”, explicó uno de los trabajadores del sector.
Sin embargo, aseguró que pese a la "pausa indeterminada", por parte de la AMDC continúa llegando material, que permanece tapado debido a los cambios climáticos de la capital.
¿De qué trata el proyecto?
Con un presupuesto de 38.7 millones de lempiras, el Túnel Florencia se proyecta como una obra de alivio vial para más de 5,000 automóviles que diariamente transitan por el concurrido bulevar Suyapa.
El túnel contará con una longitud de 150 metros y un ancho de entre 5.41 y 6.40 metros y será de uso exclusivo para automotores livianos. Los camiones o vehículos de carga pesada tendrán el acceso prohibido.
Según las autoridades edilicias, el proyecto será inaugurado el próximo 26 de febrero de 2026, aunque inicialmente estaba previsto ser habilitado al público desde octubre del 2024, es decir, registra 16 meses de retraso.
Lentos avances
El pasado noviembre, autoridades de la alcaldía aseguraron que la obra registraba un 55% de avances. Sin embargo, al ser repreguntados un mes después; el progreso de la obra apenas incremento un 2%.
EL HERALDO intentó comunicarse con autoridades oficiales para conoce sobre el retraso de la obra, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Previamente personal aseguró a este rotativo que "el progreso de la obra es intermitente debido a condiciones climáticas de la capital".