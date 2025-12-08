Sistema de divulgación se reactiva tras varios días sin funcionar: Asfura mantiene ventaja

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de una parálisis por problemas técnicos desde el pasado viernes, con el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza. El conteo se reactivó hacia las 08:15 de la mañana, con Asfura en el primer lugar con 1.132.429 votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con 1.112.610 votos, escrutado el 87,96 % de las actas electorales, según la página web del Consejo Nacional Electoral.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %). El sistema de divulgación mantuvo congelados los resultados de todos los niveles electivos desde el pasado viernes 5 de diciembre, alrededor de las 17:30 de la tarde. Honduras estuvo en vilo por más de 48 horas sin ver que los resultados de una reñida contienda se actualizaran. Pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) prometió que el sistema mostraría avances el domingo 7 de diciembre en horas de la noche, no fue así. El sistema volvió a presentar leves cambios a partir de este lunes a las 8:15 de la mañana, manteniendo con ventaja a Nasry Asfura, del Partido Nacional. Por varios días, los resultados se mantuvieron mostrando al candidato nacionalista con 1,132,321 votos; le seguía Salvador Nasralla, con 1,112,570 votos, y en tercer lugar, con 543,675 votos, Rixi Moncada.

Nuevos cambios

Con la actualización de los resultados, hay cambios, pero son leves en las cifras. Ahora, Nasry acumula 1,133,970 votos, mientras que Nasralla tiene 1,114,436 votos y Rixi Moncada 544,238 votos. La disputa sigue manteniéndose entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. La ventaja ahora es de 19,534 votos, hasta el cierre de esta nota. La demora en el escrutinio ha llevado a organismos internacionales a instar a las autoridades hondureñas a agilizar el proceso y a implementar medidas que refuercen la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Desde el pasado viernes, el ente electoral reporta que de las 16,858 actas escrutadas, 14,451 se consideran "correctas", mientras que 2,407 presentan “inconsistencias”, lo que obligará a un recuento voto por voto. En el centro de cómputo del CNE permanecen pendientes de ingreso 2,571 actas, de un total de 19,152, prolongando la incertidumbre sobre el resultado final.

