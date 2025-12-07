Scherly Arriaga anuncia que pone su diputación a disposición de 'Mel' Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada por el departamento de Cortés, Scherly Arriaga, anunció este domingo que pone su curul en el Congreso Nacional a disposición del coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria aseguró: “mi diputación se la debo al pueblo y a mi partido y jamás al crimen organizado. Coordinador General, Manuel Zelaya Rosales, disponga usted de ese espacio alcanzado con dignidad y lealtad”

La decisión de Arriaga fue anunciada momentos después de que Libre, en una conferencia de prensa brindada la noche de este domingo, “desautorizara” a funcionarios públicos a participar en procesos de transición gubernamental.