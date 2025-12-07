Scherly Arriaga anuncia que pone su diputación a disposición de 'Mel' Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada por el departamento de Cortés, Scherly Arriaga, anunció este domingo que pone su curul en el Congreso Nacional a disposición del coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales.
A través de sus redes sociales, la parlamentaria aseguró: “mi diputación se la debo al pueblo y a mi partido y jamás al crimen organizado. Coordinador General, Manuel Zelaya Rosales, disponga usted de ese espacio alcanzado con dignidad y lealtad”
La decisión de Arriaga fue anunciada momentos después de que Libre, en una conferencia de prensa brindada la noche de este domingo, “desautorizara” a funcionarios públicos a participar en procesos de transición gubernamental.
Cabe destacar que, tras el inicio de la divulgación de los resultados electorales preliminares, algunos funcionarios de Libre, como el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, el hasta entonces ministro de Educación, Daniel Esponda (quien fue destituido horas después), entre otros, aceptaron la derrota y anunciaron su disposición para comenzar una transición.
No obstante, esta noche, el oficialismo aseguró que "no reconoce las elecciones" celebradas el pasado domingo 30 de noviembre, debido a una serie de hechos que consideran “irregularidades”.
De la misma forma, solicitaron a los candidatos de su partido que van liderando en los resultados, a no integrarse a ninguna institución sin su autorización.
Con esa misma postura, Libre convocó a su militancia y población hondureña en general, a una movilización que se realizará el próximo sábado 13 de diciembre.