Salvador Nasralla exige publicación de actas pendientes para conteo transparente

Tegucigalpa, Honduras.- El aspirante presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, insistió este domingo en que se debe publicar la totalidad de las actas pendientes, para que el conteo de votos avance con “total claridad y transparencia”.

Según expresó Nasralla en su cuenta de X, su equipo cuenta con “toda la información necesaria” para revisar el proceso electoral junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Partido Nacional de Honduras.

El candidato afirmó que su partido tiene evidencia física que, en su opinión, demuestra que las actas hasta ahora contabilizadas no reflejan la voluntad real del pueblo. "Sabemos que tenemos los votos favorables, que ganamos la elección", manifestó.