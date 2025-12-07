Salvador Nasralla exige publicación de actas pendientes para conteo transparente

Tegucigalpa, Honduras.- El aspirante presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, insistió este domingo en que se debe publicar la totalidad de las actas pendientes, para que el conteo de votos avance con “total claridad y transparencia”.
Según expresó Nasralla en su cuenta de X, su equipo cuenta con “toda la información necesaria” para revisar el proceso electoral junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Partido Nacional de Honduras.
El candidato afirmó que su partido tiene evidencia física que, en su opinión, demuestra que las actas hasta ahora contabilizadas no reflejan la voluntad real del pueblo. "Sabemos que tenemos los votos favorables, que ganamos la elección", manifestó.
Nasralla recalcó que muchas de las actas actualmente tienen “inconsistencias graves” -más de 5,000, según su denuncia- lo que, a su juicio, podría estar “alterando la voluntad popular expresada en las urnas”.
Pese a que los resultados preliminares ubican al aspirante Nasry Asfura, del Partido Nacional, como líder del conteo con cerca del 40.19 % contra 39.49 % de Nasralla, el candidato liberal sostiene que las cifras podrían cambiar una vez se cuenten todas las actas pendientes.
En una declaración anterior, Nasralla afirmó que su equipo ha realizado su propio análisis departamental, proyectando que con la incorporación de mesas de zonas como Cortés, Atlántida y Yoro, su ventaja podría consolidarse.
Agregó que "el problema ha estado en el conteo y en el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). La empresa no ha subido los datos correctamente, y el pueblo lo sabe", en referencia al congelamiento del conteo de votos hace 48 horas.