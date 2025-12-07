  1. Inicio
Unos 3,500 jóvenes que buscan ingresar a la UPNFM hicieron el examen de admisión

Los aspirantes conocerán el próximo 16 de enero si fueron admitidos a la universidad a partir del primer período académico del 2026.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 14:53
La aplicación del examen de admisión se realizó este domingo en los once campus que tiene la Universidad Pedagógica.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplicó este domingo el examen de admisión a los jóvenes que desean ingresar en el primer período académico de 2026.

Fueron cerca de 3,500 jóvenes a nivel nacional que se inscribieron al proceso con la esperanza de estudiar una carrera en la casa de estudios del magisterio.

Según datos proporcionados por la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico (UAMA), los centros con mayor demanda fueron Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula.

El proceso evidencia la diversidad y apertura de la institución, al recibir aspirantes desde los 15 años hasta personas de 50 años o más, reflejando el interés de hondureños de distintas edades por integrarse a una universidad, señalaron las autoridades.

En esta convocatoria, la UPNFM ofrece 18 licenciaturas con sus respectivas orientaciones y dos programas técnicos, distribuidos en los once centros universitarios, incluido el Campus Central.

Esta amplia oferta garantiza acceso a educación superior de calidad en diversas regiones del país, fortaleciendo el principio institucional de inclusión educativa, indicó Lexy Medina, rectora de la UPNFM.

“La UPNFM continúa consolidándose como referente nacional en formación docente y disciplinas afines, gracias al compromiso de garantizar procesos transparentes, pertinentes y de alta calidad, por ello nuestro objetivo es brindar oportunidades a todos quienes aspiran contribuir al desarrollo del país mediante la educación”, dijo la rectora.

Para la académica cada proceso de admisión reafirma la confianza que la sociedad deposita en la UPNFM, por lo que confirmó que seguirán trabajando para fortalecer la oferta académica, adaptándola a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo hondureño.

Los resultados del proceso estarán disponibles el próximo 16 de enero del 2026 en la página de la universidad, por lo que las autoridades invitaron a los aspirantes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

