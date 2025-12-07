Unos 3,500 jóvenes que buscan ingresar a la UPNFM hicieron el examen de admisión

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) aplicó este domingo el examen de admisión a los jóvenes que desean ingresar en el primer período académico de 2026. Fueron cerca de 3,500 jóvenes a nivel nacional que se inscribieron al proceso con la esperanza de estudiar una carrera en la casa de estudios del magisterio. Según datos proporcionados por la Unidad de Admisión y Monitoreo Académico (UAMA), los centros con mayor demanda fueron Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula.

El proceso evidencia la diversidad y apertura de la institución, al recibir aspirantes desde los 15 años hasta personas de 50 años o más, reflejando el interés de hondureños de distintas edades por integrarse a una universidad, señalaron las autoridades. En esta convocatoria, la UPNFM ofrece 18 licenciaturas con sus respectivas orientaciones y dos programas técnicos, distribuidos en los once centros universitarios, incluido el Campus Central. Esta amplia oferta garantiza acceso a educación superior de calidad en diversas regiones del país, fortaleciendo el principio institucional de inclusión educativa, indicó Lexy Medina, rectora de la UPNFM. "La UPNFM continúa consolidándose como referente nacional en formación docente y disciplinas afines, gracias al compromiso de garantizar procesos transparentes, pertinentes y de alta calidad, por ello nuestro objetivo es brindar oportunidades a todos quienes aspiran contribuir al desarrollo del país mediante la educación", dijo la rectora.