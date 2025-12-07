  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón

Tras salir de una reunión con compañeros de la empresa, Jefry Gómez habría sido raptado, asesinado y luego abandonado a orillas del río San José, en la aldea El Tablón

  • 07 de diciembre de 2025 a las 16:05
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
1 de 10

Jefry Gómez, un joven de 24 años, fue hallado sin vida este domingo en las aguas del río Sabacuante, cerca de la represa San José, en la aldea El Tablón del Distrito Central. ¿Qué se sabe sobre su caso?

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
2 de 10

Jefry Enail Gómez Ramos, según reportes de familiares y autoridades, había sido raptado tras salir de un evento de la empresa en la que laboraba.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
3 de 10

Gómez Ramos residía en la colonia Villa Nueva, sector tres, y según familiares, la noche anterior participó en la celebración de la cena navideña de la compañía.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
4 de 10

Gómez Ramos laboraba en la empresa Valentín Flores y Compañía, y se presume que fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba de la cena.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
5 de 10

Este es el lugar donde se encontró el cuerpo flotando de Gómez.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
6 de 10

En la zona, los oficiales también encontraron un vehículo abandonado a la orilla de la calle que conecta la colonia Los Pinos con El Tablón, el cual se investiga como parte del caso.

 Foto: Redes sociales
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
7 de 10

Personal forense y policial se trasladó al lugar para realizar el reconocimiento del cuerpo y su levantamiento, donde familiares confirmaron la identidad.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
8 de 10

Personal forense y policial aseguraron la escena mientras recopilaban indicios que puedan ayudar en la investigación.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
9 de 10

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de Gómez Ramos, por lo que las investigaciones continúan a cargo de las autoridades.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón
10 de 10

Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de terceros en este crimen.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Cargar más fotos