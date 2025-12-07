Venía de una cena navideña: Jefry Gómez fue raptado y asesinado en la aldea El Tablón

Jefry Gómez, un joven de 24 años, fue hallado sin vida este domingo en las aguas del río Sabacuante, cerca de la represa San José, en la aldea El Tablón del Distrito Central. ¿Qué se sabe sobre su caso?
Jefry Enail Gómez Ramos, según reportes de familiares y autoridades, había sido raptado tras salir de un evento de la empresa en la que laboraba.
Gómez Ramos residía en la colonia Villa Nueva, sector tres, y según familiares, la noche anterior participó en la celebración de la cena navideña de la compañía.
Gómez Ramos laboraba en la empresa Valentín Flores y Compañía, y se presume que fue interceptado por personas desconocidas cuando regresaba de la cena.
Este es el lugar donde se encontró el cuerpo flotando de Gómez.
En la zona, los oficiales también encontraron un vehículo abandonado a la orilla de la calle que conecta la colonia Los Pinos con El Tablón, el cual se investiga como parte del caso.
Personal forense y policial se trasladó al lugar para realizar el reconocimiento del cuerpo y su levantamiento, donde familiares confirmaron la identidad.
Personal forense y policial aseguraron la escena mientras recopilaban indicios que puedan ayudar en la investigación.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de Gómez Ramos, por lo que las investigaciones continúan a cargo de las autoridades.
Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de terceros en este crimen.