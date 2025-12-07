Real Madrid tropieza y el Barcelona se aleja en el liderato por La Liga

Madrid, España.- El Real Madrid sufrió un duro golpe en el Santiago Bernabéu ante el Celta de Vigo tras caer inesperadamente 0-2 en el duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga Española.

Los Celestes se pusieron en ventaja al minuto 54 con un golazo de fantasía de Williot Swedberg, quien dejó sin reacción a la defensa merengue y sin nada que hacer a Thibaut Courtois en el primer y único tanto del partido.

Fran García puso las cosas aún más complicadas en la Casa Blanca luego de dejarse expulsar tras recibir dos tarjetas amarillas en un minuto. El futbolista merengue se fue del partido al minuto 64, dejando a su equipo con 10 el resto del encuentro.

Con esta derrota, el Real Madrid se aleja del liderato, que es ocupado por el Barcelona con 40 puntos, mientras que los de Xabi Alonso tienen 36 unidades en 16 encuentros disputados en lo que va de la temporada.

El Villarreal le respira en la nuca a los merengues, ya que tiene 35 puntos —solo uno de diferencia que la Casa Blanca— pero con un partido menos, por lo que el Rey de Europa se complica en la tabla de posiciones de la Liga Española.

Más abajo viene el Atlético de Madrid con 31, el RCD Espanyol con 27 y el Real Betis suma 24, cerrando los cupos de los equipos que actualmente están consiguiendo un boleto a las competiciones europeas, en caso de mantenerse así la clasificación.

En el sótano de la tabla se encuentra Osasuna, que tiene 12 puntos, pero con mejor diferencia de goles que el Girona; por eso está fuera de la zona roja. El Real Oviedo suma 10 y el último lugar es ocupado por el Levante UD, equipo del hondureño Kervin Arriaga, con solamente 9.