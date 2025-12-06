Victoria sigue sumergido en la miseria: ¿Qué pasó con las promesas de Supremo y La More?

El Victoria de La Ceiba está envuelto en un grave problema económico y ya no es sostenible su participación en Liga Nacional. Supremo y La More se iban a hacer cargo del equipo, pero no lo hicieron y revelan qué pasó.
La crisis económica del Victoria ha alcanzado un punto crítico, con una deuda a los jugadores que incluye el 30% de la pretemporada y cuatro meses de salario, situación que ha generado un ambiente de frustración constante dentro del plantel.
Los jugadores expresaron su descontento al denunciar que la dirigencia no respetó el acuerdo de pagarles con parte de la taquilla del partido ante Choloma, lo que profundizó la desconfianza hacia los directivos.
La plantilla estuvo a punto de no viajar hoy a Tegucigalpa para enfrentar al Olimpia, pues el cansancio emocional y la falta de pagos los llevaron a considerar un paro como medida de presión.
Solo tras conversaciones de última hora con la dirigencia se logró un acuerdo que permitió que parte de los futbolistas aceptaran viajar por vía aérea para cumplir con el compromiso oficial.
El entrenador Jhon Jairo López admitió públicamente que la situación es insostenible, señalando que ha sido difícil convencer a los jugadores de entrenar debido al fuerte desgaste mental que arrastran.
Victoria enfrentará a Olimpia con las reservas y algunos jugadores del primer equipo.
La crisis económica del club ha tocado fondo, con deudas millonarias que han puesto en riesgo incluso la continuidad del Victoria en la Liga Nacional, generando preocupación en la afición ceibeña.
En medio de este panorama oscuro, los tiktokers Saúl “La More” Fox y su amigo Supremo mostraron interés en adquirir el club, asegurando que tenían una estrategia para rescatarlo y evitar su desaparición.
Ambos creadores de contenido afirmaron que, como ceibeños, querían asumir la responsabilidad de sacar adelante al equipo.
Sin embargo, al analizar con detalle la situación financiera del Victoria, descubrieron que las millonarias deudas acumuladas excedían por mucho su capacidad económica para asumirlas.
Los más de 15 millones de lempiras en salarios atrasados y compromisos pendientes con la plantilla representaron un obstáculo imposible de cubrir a corto plazo para los influencers.
Ante este escenario, Supremo y La More concluyeron que no podían garantizar el pago inmediato de la deuda, requisito indispensable para formalizar la adquisición del club.
La alta suma de dinero necesaria para cubrir los compromisos urgentes fue la razón principal por la que ambos desistieron de comprar el Victoria, a pesar de su deseo de ayudar al equipo.
Con el proyecto de compra descartado y el equipo sumido en deudas, el futuro del Victoria sigue siendo incierto, especialmente porque se encuentra en plena lucha por evitar el descenso en la próxima temporada.
Los futbolistas del Victoria esperan que alguien que tenga la capacidad económica para saldar las deudas se haga cargo del club lo antes posible.