Los grandes personajes que asistieron al sorteo del Mundial United 2026

Se desarrolló el evento en Washington, Estados Unidos, donde se definieron los 12 grupos del Mundial United 2026.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 10:06
Fotos: EFE
Exjugador de baloncesto estadounidense Shaquille O’Neal posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026
El grupo Village People actúa al final del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025.
Nicole Scherzinger y Robbie Williams deleitaron a muchos con su canto en The Kennedy Center in Washington DC

 SHAWN THEW / EFE
De izquierda a derecha, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, posando durante el sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 este viernes, en el Kennedy Center de Washington
El exfutbolista brasileño Kaká posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, este viernes en el Kennedy Center de Washington
El cantante y músico italiano Andrea Bocelli posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026, este viernes en el Kennedy Center de Washington
El exarquero mexicano Jorge Campos posa en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial de Fútbol 2026
El exfutbolista brasileño Dunga habla en un panel organizado por la FIFA este miércoles, en el Kennedy Center en Washington
El exfutbolista mexicano Luis Hernández asiste a un panel organizado por la FIFA este miércoles, en el Kennedy Center en Washington
xfutbolistas Marcelo Balboa, Dunga, Luis Hernández, y Atiba Hutchinson, asisten a un panel organizado por la FIFA este miércoles, en el Kennedy Center en Washington

Thomas Edward Patrick Brady Jr., más conocido como Tom Brady, es un exjugador profesional y comentarista de fútbol americano, estuvo entre los que sacaba las cintas con el nombre de las selecciones.

 SHAWN THEW / EFE
Aaron Judge fue otro de los que sacaba las cintas con los nombre de las esferas.

 SHAWN THEW / EFE
Grupos del Mundial United 2026
