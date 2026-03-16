Quién es Leandro Padilla, el joven de 16 años del Inter Miami llamado a la Selección Mayor

Una de las sorpresas en el primer llamado de José Francisco Molina es el joven de 16 años, Leandro Padilla. ¿De dónde salió este joven y qué se conoce de él? El futbolista tiene tres nacionalidades.
José Francisco Molina brindó este 16 de marzo su primera convocatoria para el amistoso del 31 de marzo ante Perú en Madrid, España. En la convocatoria hay varias sorpresas como Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza, Leandro Padilla y Exon Arzú.
Leandro Padilla es un joven que ya representó a Nicaragua en selecciones menores porque su madre es de ese país, actualmente tiene 16 años.
Él fue parte de la Selección Sub17 que estuvo en el último Premundial y consiguió el boleto al Mundial de la categoría, se desempeña como volante y lateral derecho.
Leandro Padilla nació el 21 de octubre de 2009 en Miami, Florida, su padre es hondureño y por eso representará a la Bicolor.
Forma parte del Inter Miami II que juega en la MLS Next Pro y a inicios del presente año se dio su cambio de selección autorizado por la FIFA.
Tras su llamado a la Mayor, habló con EL HERALDO: "Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Segundo, a mis padres porque siempre me están apoyando y quiero darle gracias a la Federación por contar con mi persona. Me siento muy agradecido y muy alegre para representar a Honduras otra vez", dijo.
En el club estadounidense se desempeña principalmente como volante, posición en la que destaca por su físico, lectura de juego y capacidad para salir con balón desde el fondo.
Padilla llegó a la academia del Inter Miami a temprana edad, luego de haber jugado en clubes formativos del sur de Florida, donde fue observado por visores del equipo. Además, Padilla clasificó con Honduras a la Copa del Mundo de Qatar 2026.
"Una emoción muy grande, no sé que hacer, estoy muy feliz con la noticia. Me dijeron de la convocatoria en el Inter, pero no sabía si era oficial todavía. Y hasta hoy que miré la lista me puse muy feliz. Mis padres se pusieron muy felices", añadió.