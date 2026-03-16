A penal de El Progreso envían a conductor de “rapidito” por accidente que dejó a madre y su hijo muertos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía en San Pedro Sula presentó un requerimiento fiscal contra el conductor de un "rapidito” tras el accidente de tránsito en el que murieron una madre y su hijo en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. Al finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez que conoció la causa en primera instancia resolvió dictar la medida de detención judicial contra el acusado.
El hombre, identificado como René Lazo Hernández, fue enviado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro.
La acusación se basa en la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente grave y conducción temeraria, en perjuicio de Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo de seis años de edad, Leandro Pineda Gutiérrez.
El hecho ocurrió la mañana del pasado domingo -15 de marzo- en el tramo carretero que atraviesa la aldea La Garroba, cuando el imputado presuntamente perdió el control del vehículo que conducía.
De acuerdo con las autoridades, al momento del accidente el conductor supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que habría provocado el accidente.
Las víctimas formaban parte de una excursión familiar que había salido desde el municipio de Marcala, departamento de La Paz, con destino a las playas de Omoa, donde planeaban celebrar el cumpleaños del hijo mayor de Hilda Esther Gutiérrez Vásquez, quien ese mismo día cumplía 13 años y quien afortunadamente sobrevivió al percance.
Como parte de las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, el equipo fiscal solicitó ante los tribunales la extracción de muestras corporales del imputado para determinar el estado en el que se encontraba al momento del incidente.