A penal de El Progreso envían a conductor de “rapidito” por accidente que dejó a madre y su hijo muertos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía en San Pedro Sula presentó un requerimiento fiscal contra el conductor de un "rapidito” tras el accidente de tránsito en el que murieron una madre y su hijo en el municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. Al finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez que conoció la causa en primera instancia resolvió dictar la medida de detención judicial contra el acusado.

El hombre, identificado como René Lazo Hernández, fue enviado al centro penal de El Progreso, en el departamento de Yoro. La acusación se basa en la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente grave y conducción temeraria, en perjuicio de Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo de seis años de edad, Leandro Pineda Gutiérrez. El hecho ocurrió la mañana del pasado domingo -15 de marzo- en el tramo carretero que atraviesa la aldea La Garroba, cuando el imputado presuntamente perdió el control del vehículo que conducía.