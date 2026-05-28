Consejo de Educación Superior alerta por ofertas académicas en línea sin reconocimiento oficial

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo de Educación Superior (CES) alertó a la población sobre el incremento de ofertas académicas en línea, principalmente de origen extranjero, que se promocionan a través de las redes sociales sin contar con la debida autorización o reconocimiento legal en el país. El ente que regula la educación superior en el país señaló que en los últimos meses ha crecido la difusión de programas virtuales, diplomados, cursos y certificaciones promovidos tanto por instituciones internacionales como por organizaciones y personas a nivel nacional, muchos de los cuales no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación hondureña.

Ante eso, las autoridades del CES advirtieron que esas ofertas suelen atraer a los interesados con costos bajos, períodos de estudio reducidos y requisitos mínimos, condiciones que no siempre garantizan estándares académicos adecuados. Como consecuencia, los títulos o certificaciones obtenidos podrían no ser reconocidos oficialmente en Honduras.

El Consejo que lidera la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recordó que, conforme al artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Educación Superior, todo programa que supere las 50 horas-clase o que otorgue grados académicos, títulos o unidades valorativas, y que exija como requisito educación media o universitaria, debe ser aprobado por esta instancia.