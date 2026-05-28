Iniciativa busca implementar seguro obligatorio contra accidentes para motociclistas

La propuesta legislativa estipula que la adquisición de la póliza de cobertura médica estará vinculada de forma directa y obligatoria al proceso de emisión y renovación de la licencia de conducir.

La iniciativa parlamentaria surge como una respuesta urgente ante el alarmante incremento de siniestros viales que involucran a estos vehículos de dos ruedas, una problemática que satura las salas de urgencias y genera un severo impacto financiero en el presupuesto del sistema sanitario público.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional recibió una propuesta de ley orientada a establecer la obligatoriedad de un seguro de vida y contra accidentes para todos los conductores de motocicletas en el país.

De igual manera, el proyecto contempla regulaciones estrictas para las casas comerciales dedicadas a la distribución de estos vehículos, obligándolas a formalizar la venta de cada unidad con un seguro de protección civil integrado de fábrica.

"Presentamos una iniciativa de ley para asegurar que toda persona que anda en motocicleta, obligatoriamente vinculado a la licencia, debe tener un seguro contra accidentes; además, las empresas que venden motocicletas deben entregarla automáticamente con un seguro de vida", explicó Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional.

Las estadísticas hospitalarias reflejan una realidad crítica en los principales centros asistenciales del país, donde los conductores de motocicletas, en su mayoría jóvenes en edad productiva, representan la causa principal de internamientos de emergencia por traumatismos graves.



Esta situación no solo colapsa la capacidad operativa de las instituciones, sino que desplaza la atención médica de ciudadanos que padecen enfermedades crónicas o naturales.

"Desafortunadamente, actualmente en el sistema de salud público y privado, de cada 10 pacientes hospitalizados, seis son jóvenes accidentados en motocicleta, especialmente en la emergencia del Hospital Escuela y el Seguro Social", detalló la parlamentaria y doctora.

La fijación de las tarifas y costos de las pólizas obligatorias requerirá de un análisis técnico integral entre las compañías aseguradoras que operan en el mercado nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y las empresas distribuidoras.



El estudio actuarial deberá evaluar variables específicas como el cilindraje de la motocicleta, el historial de conducción, la edad del propietario y los índices de siniestralidad de los modelos para garantizar precios accesibles.

La implementación de este mecanismo de protección ya cuenta con precedentes exitosos en la región centroamericana, donde naciones vecinas como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala aplican coberturas de responsabilidad civil obligatorias para circular.



"El costo de rehabilitar a un joven por accidente de motocicleta nos está costando mucho más que rehabilitar a una mujer con cáncer de mama; necesitamos que nuestros jóvenes asuman la responsabilidad y tengan todas las medidas preventivas adecuadas", concluyó Bermúdez.