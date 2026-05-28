Luz Ernestina Mejía propone subsidiar el 50 % de los aumentos a todos los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las constantes alzas en los precios de los combustibles, una diputada del Partido Liberal presentó una iniciativa con la que busca que el gobierno absorba el 50 % del aumento en los carburantes. Se trata de la congresista Luz Ernestina Mejía, quien impulsa la propuesta para reducir el impacto económico que enfrentan semanalmente los hondureños debido al incremento en los precios de los combustibles. La iniciativa fue presentada bajo el nombre de “Ley de Transparencia y Fiscalización de la Cadena de Suministro de Hidrocarburos”. Actualmente, el gobierno subsidia el 50 % de los aumentos a la gasolina regular y el diésel. No obstante, la parlamentaria busca ampliar ese beneficio a otros derivados del petróleo.

Mejía reconoció que la medida tendría un impacto en las finanzas estatales, pero argumentó que el golpe económico sería aún mayor para la población si el aumento se traslada por completo al consumidor final. “Básicamente he solicitado que, en cuanto esté aprobada la ley, el Gobierno absorba el 50 % del incremento semanal”, expresó. Seguidamente añadió: “Sabemos que va a ser un costo, un impacto para las arcas del gobierno, pero tenemos que entender que sería un mayor impacto en el bolsillo de los ciudadanos”. La diputada propone que el subsidio también beneficie a los consumidores de gasolina superior, queroseno, GLP vehicular y GLP doméstico, los cuáles actualmente no estan subsidiados por el gobierno.