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Matan a conductor cuando se dirigía a su trabajo en San Pedro Sula

El hombre recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el rostro y el pecho. Autoridades se encuentran en la escena buscando pistas que esclarezcan el crimen

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 08:20
Matan a conductor cuando se dirigía a su trabajo en San Pedro Sula

El vehículo, un turismo color rojo, presentaba múltiples perforaciones debido a la ráfaga de disparos.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- Un nuevo crimen se registró la mañana de este jueves -28 de mayo- en la avenida Junior de San Pedro Sula a inmediaciones de la colonia Guadalupe y Villaflorencia, donde un conductor fue asesinado a disparos.

La víctima fue identificada como Wilson Medina, de unos 40 años de edad, quien trabajaba en una ferretería desde hace tres años y era padre de una niña de seis años.

El hecho ocurrió cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado a disparos por hombres armados. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, justo afuera de la puerta abierta de su vehículo.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida del conductor.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida del conductor.

 (Foto: Redee sociales )

El ataque se perpetró de forma directa y sorpresiva, lo que aparentemente impidió que el conductor pudiera reaccionar para defenderse.

Elementos de la Policía Nacional se trasladaron rápidamente al lugar para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones en la escena.

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Asimismo, se espera la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento del cadáver conforme a la ley.

Hasta el momento, las autoridades desconocen tanto el móvil del crimen como la identidad y el paradero de los responsables del ataque.

Como un “buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija” lo calificó un compañero de trabajo.

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