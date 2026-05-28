Matan a conductor cuando se dirigía a su trabajo en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un nuevo crimen se registró la mañana de este jueves -28 de mayo- en la avenida Junior de San Pedro Sula a inmediaciones de la colonia Guadalupe y Villaflorencia, donde un conductor fue asesinado a disparos.
La víctima fue identificada como Wilson Medina, de unos 40 años de edad, quien trabajaba en una ferretería desde hace tres años y era padre de una niña de seis años.
El hecho ocurrió cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado a disparos por hombres armados. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, justo afuera de la puerta abierta de su vehículo.
El ataque se perpetró de forma directa y sorpresiva, lo que aparentemente impidió que el conductor pudiera reaccionar para defenderse.
Elementos de la Policía Nacional se trasladaron rápidamente al lugar para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones en la escena.
Asimismo, se espera la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento del cadáver conforme a la ley.
Hasta el momento, las autoridades desconocen tanto el móvil del crimen como la identidad y el paradero de los responsables del ataque.
Como un “buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija” lo calificó un compañero de trabajo.