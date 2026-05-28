Matan a conductor cuando se dirigía a su trabajo en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un nuevo crimen se registró la mañana de este jueves -28 de mayo- en la avenida Junior de San Pedro Sula a inmediaciones de la colonia Guadalupe y Villaflorencia, donde un conductor fue asesinado a disparos.

La víctima fue identificada como Wilson Medina, de unos 40 años de edad, quien trabajaba en una ferretería desde hace tres años y era padre de una niña de seis años.

El hecho ocurrió cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado a disparos por hombres armados. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo, justo afuera de la puerta abierta de su vehículo.