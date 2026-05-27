Solo tenía un mes de casado: abogado Fredy Leiva había denunciado un atentado y fue asesinado

Solo un mes logró disfrutar junto a su esposa el abogado Fredy Leiva, de 30 años. La violencia que impera en Honduras le arrebató la felicidad cuando apenas comenzaba su vida matrimonial.
Fredy Leiva Ramos era un abogado de 30 años, asesinado este miércoles 27 de mayo en La Jigua, Copán. Esto es lo que se sabe del crimen.
Hombres armados que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda donde se encontraba el profesional del derecho.
La víctima estaba realizando trabajos domésticos en el patio de su casa cuando los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, apagando los sueños de Fredy, quien apenas empezaba a disfrutar de su matrimonio.
Cuando amigos y familiares trataron de auxiliarlo, el abogado ya no presentaba signos vitales. Tenía varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
El profesional del derecho ya había sobrevivido a un atentado criminal, lo que lo llevó a interponer una denuncia, ya que temía por su vida.
Los malhechores le arrebataron la vida justo cuando empezaba a vivir una nueva etapa junto al amor de su vida, con quien había contraído matrimonio recientemente.Pese a los llamados de apoyo a las autoridades, Fredy fue asesinado este miércoles en La Jigua, Cortés.
Pese a los llamados de apoyo a las autoridades, Fredy fue asesinado este miércoles en La Jigua, Copán.
Fredy Leiva egresó de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, ahora UNAH Campus Cortés, como profesional de las ciencias jurídicas. Durante su etapa universitaria fue miembro activo del Frente Revolucionario Universitario (FRU).