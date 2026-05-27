¿Quiénes estarían detrás de la masacre en colonia Filadelfia, Cortés?

“Nosotros estábamos tranquilos cuando esos hombres llegaron a la casa; todos andaban vestidos de policías y encapuchados. Yo solo me quedé quieto y bajé la cabeza. Otra prima se les hincó y les suplicó que no la mataran. Luego solo sentí cómo pasaban las balas por mi cabeza. Ellos mataron a mi primo”, relató el testigo.