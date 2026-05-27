¿Quiénes estarían detrás de la masacre en colonia Filadelfia, Cortés?

Cuatro personas más perdieron la vida en una nueva masacre registrada en la colonia Filadelfia, Cortés. Las autoridades continúan investigando el caso y han logrado recabar nuevas pistas. Pero ¡Quiénes estarían detrás de estos crímenes?
Los agentes se encuentran analizando y revisando material de videovigilancia en el sector donde ocurrió el crimen. Además, los testimonios de los testigos se han convertido en una pieza clave para las investigaciones.
Estas son las cuatro víctimas asesinadas la noche del pasado lunes 25 de mayo: Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; Néstor Ismael Gómez Dubón, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, quien recientemente había cumplido 18 años.
Los nuevos detalles revelados por las autoridades indican que los sicarios primero asesinaron a Néstor Gómez dentro de su vivienda y posteriormente se desplazaron a otra cuadra, donde ultimaron a las otras tres personas. Ahora, las investigaciones buscan determinar quiénes estarían detrás del crimen.
Entre los testimonios recabados por la Policía está el de uno de los sobrevivientes, quien aseguró que los sicarios llegaron vestidos de policías y entraron a la vivienda por la fuerza.
“Nosotros estábamos tranquilos cuando esos hombres llegaron a la casa; todos andaban vestidos de policías y encapuchados. Yo solo me quedé quieto y bajé la cabeza. Otra prima se les hincó y les suplicó que no la mataran. Luego solo sentí cómo pasaban las balas por mi cabeza. Ellos mataron a mi primo”, relató el testigo.
Las investigaciones apuntan a que los sicarios se movilizaban en un vehículo Mazda BT-50 color gris y un pick-up blanco. Ambos automóviles tienen reporte de robo en La Lima, pero les quitaron las placas.
Una de las hipótesis del crimen es una disputa de territorio entre estructuras criminales. Se presume que detrás de la masacre estarían integrantes de la Pandilla 18, aunque las autoridades continúan con las investigaciones.
Además, se conoció que los sicarios, antes de asesinar a las víctimas, gritaron: “Somos la Policía, nadie se mueva”.
Honduras ha sido golpeada por cuatro masacres en los últimos días. Dos de ellas se registraron el pasado 21 de mayo y, en conjunto, dejaron más de 20 muertos. El martes 26 de mayo se reportaron otras dos masacres más.