En noviembre se prevé entrega del puente Germania tras 50% de avance en vigas

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa podría estar concluida en noviembre próximo, según informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que reportó un 50% de progreso en la instalación de vigas de la estructura principal.

La SIT detalló que ya fueron colocadas 12 de las 24 vigas contempladas en el proyecto, una etapa clave dentro de las obras de ampliación vial que buscan mejorar el tránsito en uno de los accesos más congestionados de la capital.

El encargado de la obra, Daniel Sansur, explicó que los trabajos se ejecutan incluso en horario nocturno para acelerar el proceso constructivo y reducir el impacto en la circulación vehicular.

“Para completar el montaje de las vigas todavía se requieren al menos tres fines de semana de trabajo continuo”, señaló Sansur.

El funcionario estimó que la colocación total de vigas podría finalizar en un período de entre tres y cuatro semanas, lo que permitirá avanzar hacia otras etapas de construcción.

El proyecto, ejecutado por la empresa Conacsa, inició el 12 de mayo de 2026 y contempla un plazo de 180 días calendario, por lo que las autoridades mantienen la proyección de entregar la obra en noviembre de este año.

Actualmente, las labores avanzan de manera simultánea en distintos frentes, incluyendo la conformación de subrasante, colocación de sub base granular, fundición de diafragmas y preparación de estructuras complementarias.

La SIT también informó que continúa la fabricación de vigas para los tramos 6 y 7, mientras se desarrolla la instalación correspondiente al tramo 6.

Como parte del proceso técnico, la SIT explicó que durante la ampliación del tercer carril se detectaron condiciones inadecuadas en el material existente de la subrasante, lo que obligó a realizar correcciones en el terreno.