SIT reporta 82% de avance en ampliación de salida a Olancho; obra concluirá en agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que la ampliación de la carretera de la salida a Olancho registra un avance del 82 % y que la obra estaría concluida en agosto de este año. De acuerdo con la SIT, el proyecto ya se encuentra en su fase final, donde se ejecutan trabajos complementarios en la vía, como drenajes, canales y señalización. Además, se trabaja en el concreto, la imprimación y otros procesos técnicos que continuarán en las siguientes semanas, con el objetivo de que en agosto el proyecto ya esté finalizado. L​​​​​a SIT reiteró que actualmente se desarrollan obras de revestimiento de cunetas, construcción de canales y sistemas de drenaje para garantizar la durabilidad de la vía. No obstante, Nahúm Benítez, representante del sector empresarial de la zona, aseguró que “se está trabajando a paso de tortuga. El tráfico infernal no ha mejorado nada. Del 1 al 10, yo le pondría un 2 de avance”, expresó el entrevistado.

El proyecto también incluye la instalación de señalización horizontal y vertical, como parte de la etapa de ordenamiento vial posterior a las obras estructurales principales. “No se mira un avance definitivo. Siguen en terracería y no se ve una obra consolidada”, agregó Benítez al referirse a las condiciones actuales del tramo intervenido. Según la SIT, estas intervenciones forman parte del cierre técnico del proyecto, el cual busca mejorar la seguridad vial y reducir los puntos de riesgo en la carretera. “Los liberamientos de casas y negocios no se han hecho. No se ve nada de avance en ese sentido”, afirmó el dirigente empresarial al cuestionar los procesos pendientes en el corredor vial. Añadió que “todos los días pasamos por ahí y vemos lo mismo. No es invento, es la realidad del sector”, sostuvo Benítez, al insistir en las afectaciones económicas a los vendedores de la zona. La SIT reiteró que la ampliación de la salida a Olancho no presenta atrasos significativos y que el avance del 82 % refleja un desarrollo conforme al cronograma establecido en esta administración.

Sin embargo, Benítez lamentó que “si esto sigue así, difícilmente se va a cumplir la fecha. La gente está perdiendo tiempo y dinero todos los días”, concluyó.

Desde el 2022

L​​​​​​a ampliación de la carretera de la salida a Olancho comprende un tramo aproximado de 7.22 kilómetros. La obra tiene como objetivo convertir la vía de dos carriles en una carretera de cuatro carriles para mejorar la conectividad entre Tegucigalpa y la zona de salida al departamento de Olancho. El proyecto fue adjudicado a finales de 2022 y comenzó su fase inicial de ejecución en marzo de 2023, aunque ha enfrentado diversas interrupciones y reactivaciones en el proceso constructivo. En la administración del gobierno anterior, este proyecto tuvo atrasos que postergaron la fecha de entrega.