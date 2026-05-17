Setlist de Junior H en Honduras: las canciones que sonarán el 20 de mayo

El 20 de mayo de 2026 quedará inscrito en la agenda musical hondureña como la noche en que Junior H llegará por primera vez a Tegucigalpa. El Estadio Chochi Sosa se convertirá en el escenario que recibirá a uno de los artistas más influyentes del regional mexicano contemporáneo, un fenómeno construido al margen de las grandes disqueras y de la maquinaria corporativa tradicional, pero impulsado por millones de reproducciones, una conexión directa con el público y una identidad musical que redefinió el sonido de una nueva generación.