Cámara captó el asesinato de joven de 23 años en plaza comercial de salida al oriente

Tegucigalpa, Honduras.- La plaza comercial de Los Pinos, en la salida al oriente del país, se convirtió en el escenario del asesinato de un joven a plena luz del día del viernes 15 de mayo. El crimen quedó registrado en video. La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García, de tan solo 23 años de edad, quien conversaba tranquilamente con otras personas en una mesa cuando fue asesinado de un disparo.

En el video captado por cámaras de seguridad se observa a Fabricio en el segundo nivel del establecimiento, departiendo con dos hombres y una mujer alrededor de una mesa.

Repentinamente aparece un hombre y se dirige hacia ellos con paso decidido. En ese instante, como si ya lo supieran, los tres acompañantes se levantan y se apartan, mientras que el hechor sin mediar palabras sacó su arma y le disparó al joven.

