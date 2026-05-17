Cámara captó el asesinato de joven de 23 años en plaza comercial de salida al oriente

Tegucigalpa, Honduras.- La plaza comercial de Los Pinos, en la salida al oriente del país, se convirtió en el escenario del asesinato de un joven a plena luz del día del viernes 15 de mayo. El crimen quedó registrado en video.
La víctima fue identificada como Fabricio Sebastián García, de tan solo 23 años de edad, quien conversaba tranquilamente con otras personas en una mesa cuando fue asesinado de un disparo.
En el video captado por cámaras de seguridad se observa a Fabricio en el segundo nivel del establecimiento, departiendo con dos hombres y una mujer alrededor de una mesa.
Repentinamente aparece un hombre y se dirige hacia ellos con paso decidido. En ese instante, como si ya lo supieran, los tres acompañantes se levantan y se apartan, mientras que el hechor sin mediar palabras sacó su arma y le disparó al joven.
El cuerpo del García quedó inerte en una silla. Por su parte, el atacante guardó su arma con calma y bajó las escaleras del segundo nivel como si nada.
Tras la alerta a las autoridades, el cuerpo de Fabricio fue levantado por personal forense y trasladado a la morgue de la capital.
El video que trascendió recientemente a través de redes sociales, causando consternación e indignación de usuarios, quienes aprovecharon el espacio para cuestionar el hecho de que había personal policial cerca de la zona donde ocurrió el crimen.
Los ciudadanos también señalaron a través de redes la conducta de los otros jóvenes que estaban junto a la víctima cuando se registró el atentado.
"Creo que los amigos lo vendieron". "Ni se asustó el último que se levantó, todos sabían". "Según su comportamiento ellos sabían", son solo algunos de las opiniones en torno al caso.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían esclarecido el móvil del crimen ni reportado capturas relacionadas con el caso.