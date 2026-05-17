Romario Da Silva es operado con éxito e iniciará proceso de rehabilitación

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Buenas noticias! El atacante brasileño, Romario Da Silva, fue operado con éxito este domingo tras la terrible lesión que sufrió en el partido entre Olancho FC y Motagua.
A través de un breve comunicado, cuadro Azul Profundo dio a conocer los detalles de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el futbolista y adelantó que el jugador está por iniciar un proceso de rehabilitación.
"El Fútbol Club Motagua informa a los medios de comunicación, su noble afición y al público en general que el futbolista Romario Da Silva ha sido operado con éxito. Da Silva sufrió una luxofractura en el tobillo durante el duelo frente a Olancho FC", señala el comunicado de Motagua.
"La intervención quirúrgica estuvo a cargo del doctor José Avilés y se realizó de manera satisfactoria. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador durante su proceso de rehabilitación", añade.
Por su lado, el doctor José Avilés señaló que todo salió bien durante la operación y que mañana podría ser dado de alto.
"Todo salió muy bien, perfecto. Ahora solo a esperar que cicatrice, no se infecte y si Dios quiere mañana lo despachamos por la tarde", declaró el médico en un video compartido por el equipo de comunicaciones del Ciclón.
¿Podrá volver a jugar?
Tras las imágenes de la escalofriante lesión que sufrió el futbolista de 36 años, muchos se han preguntado si Romario Da Silva volverá a las canchas una vez esté recuperado.
Desde Motagua confían en que el proceso de rehabilitación dure menos de lo esperado y el técnico del Azul, Javier López, espera que en los próximos meses pueda estar de vuelta.
"La realidad es que será operado y en 48 horas comenzará con su recuperación y en tres o cuatro meses lo podremos ver jugando con Motagua", declaró el español en una entrevista a Deportes TVC.