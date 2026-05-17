Romario Da Silva es operado con éxito e iniciará proceso de rehabilitación

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Buenas noticias! El atacante brasileño, Romario Da Silva, fue operado con éxito este domingo tras la terrible lesión que sufrió en el partido entre Olancho FC y Motagua.

A través de un breve comunicado, cuadro Azul Profundo dio a conocer los detalles de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el futbolista y adelantó que el jugador está por iniciar un proceso de rehabilitación.

"El Fútbol Club Motagua informa a los medios de comunicación, su noble afición y al público en general que el futbolista Romario Da Silva ha sido operado con éxito. Da Silva sufrió una luxofractura en el tobillo durante el duelo frente a Olancho FC", señala el comunicado de Motagua.