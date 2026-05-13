Motagua da detalles de la lesión de Romario Da Silva, día de la cirugía y el tiempo fuera

Tegucigalpa, Honduras.- Romario Da Silva sufrió una de las lesiones más feas que se han visto en la Liga Nacional de Honduras por la forma en cómo se proyectaron las imágenes. De iniciose esperaba lo peor, pero Motagua ha confiado mediante un comunicado los pormenores de su lesión. En el escrito, la institución azul confirmó que el brasileño "sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo". El extremo de los azules fue retirado en camilla en el segundo tiempo del encuentro y trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Este miércoles por la mañana el futbolista recibió una limpieza en el tobillo, ya que todavía tenía restos de grama en el hueso. El viernes se realizará otro proceso de limpieza y, si no se encuentra sucio en la parte afectada, se estaría programando la cirugía para el domingo 17 de mayo. Motagua hizo énfasis que "la cirugía busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos". Y respecto al tiempo, que no quiso especificar el club, se conoce de antemano que este tipo de lesiones requiere entre 4 y 6 meses de recuperación.