Mundial 2026: ¿Habrá agentes del ICE durante los partidos en EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- A poco menos de un mes de que inicie el Mundial 2026, una de las mayores incógnitas que surgen es la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en Inglés) en los estadios que son sede del torneo en Estados Unidos. Durante el Mundial de Clubes y la Copa Oro, celebrados en 2025, agentes del servicio de inmigración formaron parte de dispositivos de seguridad a lo largo de ambos torneos y para la Copa del Mundo se ha llegado a mencionar que también podrían tener un rol importante.

De acuerdo con Telemundo, dos funcionarios del Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) mencionaron que es muy probable que agentes del ICE estén presentes en el Mundial 2026. La agencia ofrecería su personal para proporcionar seguridad adicional en los alrededores de varios estadios al igual que lo hicieron el año pasado.

¿Podrán deportar inmigrantes durante el Mundial?

Desde Estados Unidos señalan que si bien los agentes del ICE formarían parte de los dispositivos de seguridad para el Mundial 2026, estos no verificarán el estatus migratorio de espectadores y empleados. El Departamento de Seguridad estadounidense señaló que trabajarán con "socios locales y federales para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - de conformidad con la ley federal y la Constitución de Estados Unidos - tal como lo hacemos con todos los grandes eventos deportivos, al tiempo que mostramos la grandeza de Estados Unidos al mundo entero”.