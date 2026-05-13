Aplicándose su dosis, presidente Asfura lanza campaña de vacunación y desparasitación 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, recibió este miércoles su dosis de la vacuna contra la influenza, como parte del lanzamiento de la campaña de vacunación y desparasitación que busca inmunizar más de 2,5 millones de hondureños. La vacunación, que será a nivel nacional, inicia hoy 13 de mayo y se extenderá hasta el próximo viernes 29 de mayo. El objetivo de la vacunación es prevenir enfermedades desde la niñez con la aplicación de los inmunizantes.

"Estamos viviendo un cambio para el bienestar de los hondureños que es la salud. Vamos avanzando con una meta clara, la salud, vamos a mejorar la y son con los hechos que vamos a demostrar los cambios y es la historia que dirá eso", expresó el mandatario. "La gente quiere respuestas y aquí me van a tener para responderles. Que Dios bendiga Honduras", concluyó. El mandatario acudió al lanzamiento de la campaña acompañado por la primera dama, Lizette del Cid, la designada presidencial María Antonieta Mejía y autoridades de Salud.



Autoridades llaman a vacunarse

Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, detalló que "con la jornada se busca proteger mediante 24 vacunas a todas las familias hondureñas ya que no sólo abarcará a los menores de edad". "Nos hemos propuesto vacunar a adolescentes en todo el país, las embarazadas, los adultos mayores y los que trabajan en labores avícolas", destacó García. "La vacuna que se aplica en Honduras es segura y gratuita, la que se adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud", amplió la funcionaria. Los puestos de vacunación serán móviles y fijos para llegar a todo el país.