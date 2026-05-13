Gobierno anuncia expansión de vuelos directos entre Honduras y España

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles la ampliación de una nueva frecuencia aérea directa entre Madrid y Honduras operada por la aerolínea Iberojet, como parte de las estrategias para fortalecer la conectividad internacional del país.
La nueva operación aérea comenzará a funcionar a mediados de septiembre y permitirá incrementar la capacidad de pasajeros entre Honduras y la Madre Patria, uno de los destinos con mayor flujo de viajeros hondureños y europeos.
De acuerdo con la información brindada, la nueva frecuencia añadirá alrededor de 5 mil asientos adicionales a los más de 110 mil ya disponibles actualmente en la ruta directa entre ambas naciones.
Las autoridades destacaron que esta ampliación busca impulsar sectores clave como el turismo, el comercio y la inversión extranjera, facilitando además el intercambio empresarial y cultural entre ambos países.
Asimismo, señalaron que el fortalecimiento de las conexiones aéreas internacionales representa una oportunidad para atraer más visitantes al país y promover a Honduras como un destino competitivo en la región centroamericana.
La incorporación de esta nueva frecuencia aérea busca mejorar las opciones de movilidad para viajeros, empresarios y ciudadanos residentes en Europa.