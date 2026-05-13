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Gobierno anuncia expansión de vuelos directos entre Honduras y España

La nueva operación aérea comenzará a funcionar a mediados de septiembre y permitirá incrementar la capacidad de pasajeros entre ambos países

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 08:47
Gobierno anuncia expansión de vuelos directos entre Honduras y España

Las autoridades destacaron que esta ampliación busca impulsar sectores clave como el turismo, el comercio y la inversión extranjera.

 Foto: X Presidencia de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles la ampliación de una nueva frecuencia aérea directa entre Madrid y Honduras operada por la aerolínea Iberojet, como parte de las estrategias para fortalecer la conectividad internacional del país.

La nueva operación aérea comenzará a funcionar a mediados de septiembre y permitirá incrementar la capacidad de pasajeros entre Honduras y la Madre Patria, uno de los destinos con mayor flujo de viajeros hondureños y europeos.

De acuerdo con la información brindada, la nueva frecuencia añadirá alrededor de 5 mil asientos adicionales a los más de 110 mil ya disponibles actualmente en la ruta directa entre ambas naciones.

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Las autoridades destacaron que esta ampliación busca impulsar sectores clave como el turismo, el comercio y la inversión extranjera, facilitando además el intercambio empresarial y cultural entre ambos países.

Asimismo, señalaron que el fortalecimiento de las conexiones aéreas internacionales representa una oportunidad para atraer más visitantes al país y promover a Honduras como un destino competitivo en la región centroamericana.

La incorporación de esta nueva frecuencia aérea busca mejorar las opciones de movilidad para viajeros, empresarios y ciudadanos residentes en Europa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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