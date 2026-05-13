Gobierno anuncia expansión de vuelos directos entre Honduras y España

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles la ampliación de una nueva frecuencia aérea directa entre Madrid y Honduras operada por la aerolínea Iberojet, como parte de las estrategias para fortalecer la conectividad internacional del país.

La nueva operación aérea comenzará a funcionar a mediados de septiembre y permitirá incrementar la capacidad de pasajeros entre Honduras y la Madre Patria, uno de los destinos con mayor flujo de viajeros hondureños y europeos.

De acuerdo con la información brindada, la nueva frecuencia añadirá alrededor de 5 mil asientos adicionales a los más de 110 mil ya disponibles actualmente en la ruta directa entre ambas naciones.