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El “Sanguinario” del Cártel del Diablo: revelan su papel en la muerte del pastor Óscar Núñez

Alias “Sanguinario” es señalado de participar en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez. ¿Cuál fue directamente su participación en este crimen?

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 08:13
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El detenido fue identificado como Wilder Fernández Caballero, de 26 años, residente en la aldea Pacayalito, municipio de Colinas, Santa Bárbara.

 Foto: Redes sociales
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Las autoridades aseguran que las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en la aldea donde residía.

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“Sanguinario”, según las investigaciones policiales, fue el encargado de cobrar parte del rescate exigido a los familiares del líder religioso.

 Foto: EL HERALDO
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“En una primera instancia recibió la cantidad de 400 mil lempiras; posteriormente continuó exigiendo un segundo pago”, señala el informe policial.

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En total, las investigaciones revelan que los familiares entregaron un millón de lempiras adicionales, por lo que esta banda recibió 1,400,000 lempiras por el secuestro del pastor.

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No obstante, pese a los pagos realizados, los criminales asesinaron al pastor Óscar Núñez. Durante la captura de “Sanguinario” se le decomisó un celular, una pistola y 12 proyectiles.

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De acuerdo con las investigaciones, Wilder Fernández Caballero presuntamente forma parte de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo, grupo al que las autoridades le han montado una fuerte persecución.

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“Sanguinario” es el noveno miembro del Cártel del Diablo capturado y uno de los vinculados al crimen de Óscar Núñez, ocurrido el pasado 20 de abril en Sulaco, Yoro.

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Según la versión brindada por familiares, Núñez salió ese día desde su vivienda en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades a bordo de un vehículo tipo pick-up Toyota Hilux rojo.

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En el trayecto, el pastor fue interceptado por varios hombres. Horas después, los familiares comenzaron a recibir llamadas exigiendo dinero a cambio de su liberación.

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Las autoridades detallaron que Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, habría sido el encargado de recoger parte del dinero entregado por los familiares de la víctima.

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El Cártel del Diablo se ha convertido en una de las estructuras criminales más buscadas por las autoridades en las últimas semanas.

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