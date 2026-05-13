El “Sanguinario” del Cártel del Diablo: revelan su papel en la muerte del pastor Óscar Núñez

El detenido fue identificado como Wilder Fernández Caballero, de 26 años, residente en la aldea Pacayalito, municipio de Colinas, Santa Bárbara.
Las autoridades aseguran que las labores de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en la aldea donde residía.
“Sanguinario”, según las investigaciones policiales, fue el encargado de cobrar parte del rescate exigido a los familiares del líder religioso.
“En una primera instancia recibió la cantidad de 400 mil lempiras; posteriormente continuó exigiendo un segundo pago”, señala el informe policial.
En total, las investigaciones revelan que los familiares entregaron un millón de lempiras adicionales, por lo que esta banda recibió 1,400,000 lempiras por el secuestro del pastor.
No obstante, pese a los pagos realizados, los criminales asesinaron al pastor Óscar Núñez. Durante la captura de “Sanguinario” se le decomisó un celular, una pistola y 12 proyectiles.
De acuerdo con las investigaciones, Wilder Fernández Caballero presuntamente forma parte de la estructura criminal denominada Cártel del Diablo, grupo al que las autoridades le han montado una fuerte persecución.
“Sanguinario” es el noveno miembro del Cártel del Diablo capturado y uno de los vinculados al crimen de Óscar Núñez, ocurrido el pasado 20 de abril en Sulaco, Yoro.
Según la versión brindada por familiares, Núñez salió ese día desde su vivienda en Yorito, Yoro, con destino a una de sus propiedades a bordo de un vehículo tipo pick-up Toyota Hilux rojo.
En el trayecto, el pastor fue interceptado por varios hombres. Horas después, los familiares comenzaron a recibir llamadas exigiendo dinero a cambio de su liberación.
Las autoridades detallaron que Wilder Fernández Caballero, alias “Sanguinario”, habría sido el encargado de recoger parte del dinero entregado por los familiares de la víctima.
El Cártel del Diablo se ha convertido en una de las estructuras criminales más buscadas por las autoridades en las últimas semanas.