Acababa de celebrar la revelación del sexo de su bebé: inspector Luis Hernández murió en tiroteo en Olancho

En redes sociales, usuarios y familiares han lamentado la muerte de Luis Fernando, dejando mensajes de solidaridad. “Él será el legado de su padre: un gran oficial”, “Ay, su madre, qué dolor. Su esposa y el bebé que viene en camino, ¿qué culpas tienen ellos de tanta violencia en el país?”, y “Qué desgracia, fortaleza a toda su familia. Ese bebé será el refugio de todos sus seres queridos”, son algunos de los comentarios en redes.