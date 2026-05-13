Acababa de celebrar la revelación del sexo de su bebé: inspector Luis Hernández murió en tiroteo en Olancho

El fin de semana pasado, el inspector Luis Hernández celebró uno de los momentos más emocionantes junto a su esposa: la revelación del sexo de su bebé. Sin embargo, nunca imaginó que, antes de presenciar el nacimiento de su pequeño, perdería la vida en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento en Catacamas, Olancho.
Luis Fernando Hernández García era originario de Nacaome, Valle, y miembro de la promoción XXXVIII de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), donde se desempeñaba como inspector policial.
Hernández García perdió la vida en un hecho violento registrado en la colonia Lomas #2, en Catacamas, departamento de Olancho, tras atender una denuncia en la zona.
De acuerdo con la información preliminar, Hernández García salió junto a un Clase II y dos agentes policiales para verificar una denuncia sobre supuestos individuos armados que presuntamente consumían drogas y alcohol dentro de una vivienda de la zona.
Según el reporte oficial, todos se trasladaron a eso de la 1:00 de la madrugada y al llegar al inmueble, los agentes fueron recibidos con disparos provenientes desde el interior de la vivienda, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.
El inspector Hernández García resultó herido y fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Santo Hermano Pedro, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.
El fin de semana pasado, antes de esta tragedia, Luis y su esposa habían celebrado la revelación del sexo de su hijo, quien ahora nacerá y crecerá sin la figura de su padre, al morir en el cumplimiento de su deber.
El cuerpo del inspector fue trasladado a la morgue capitalina, donde ingresó alrededor de las 6:30 de la mañana de este miércoles para la realización de los procedimientos forenses correspondientes.
La Policía Nacional informó que, tras el hecho, se han desplegado operativos de cierre de ciudad y vigilancia en posibles rutas de escape, además de equipos de investigación que analizan cámaras de seguridad en la zona para esclarecer lo ocurrido.
En redes sociales, usuarios y familiares han lamentado la muerte de Luis Fernando, dejando mensajes de solidaridad. “Él será el legado de su padre: un gran oficial”, “Ay, su madre, qué dolor. Su esposa y el bebé que viene en camino, ¿qué culpas tienen ellos de tanta violencia en el país?”, y “Qué desgracia, fortaleza a toda su familia. Ese bebé será el refugio de todos sus seres queridos”, son algunos de los comentarios en redes.