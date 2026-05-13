Entre las víctimas hay una mujer: revelan detalles de los tres cuerpos carbonizados en El Cimarrón

La víctima que era mujer fue hallada fuera del contenedor. Ella portaba unos aretes de forma rectangular, una camisa roja de manga larga y tenía el cabello teñido de rubio.Tras el hallazgo de los cuerpos, varias personas con familiares desaparecidos han llegado a la morgue, pero debido al estado de los cadáveres, las autoridades continúan trabajando para identificarlos.