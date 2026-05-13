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Entre las víctimas hay una mujer: revelan detalles de los tres cuerpos carbonizados en El Cimarrón

Tres cuerpos fueron hallados carbonizados en El Cimarrón y dos de ellos estaban dentro de un freezer. ¿Qué se sabe de las víctimas? Aquí los nuevos detalles

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 06:44
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En llamas se encontraban los cuerpos de dos personas al interior de un freezer cuando el Cuerpo de Bomberos atendió una alerta de incendio forestal en el cerro El Cimarrón, colindante con la residencial Las Uvas.

 Foto: Redes sociales
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Pero minutos más tarde descubrieron que no solo eran dos los cuerpos, sino tres. Otra víctima estaba a unos cuantos metros, semicarbonizada.

 Foto: Cortesía
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Al momento de descubrir la dantesca escena, fue imposible identificar al menos el sexo de dos de los fallecidos, ya que sus cuerpos estaban quemados casi en su totalidad.

 Foto: Cortesía
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No obstante, el equipo de EL HERALDO, que llegó a la escena del crimen, corroboró a través de las autoridades que la tercera víctima hallada era una mujer. A continuación, los nuevos avances.

 Foto: Cortesía
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Los restos de los cuerpos carbonizados fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público para que, por medio de exámenes forenses, se identificara a las víctimas.

 Foto: EL HERALDO
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Se conoció que el pasado martes 12 de mayo, tras el levantamiento, se les realizó la autopsia a estas tres víctimas. Aunque ninguna de las tres personas ha sido identificada, se confirmó que una de las víctimas era mujer y los dos cuerpos dentro del freezer correspondían a hombres.

 Foto: Cortesía
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La víctima que era mujer fue hallada fuera del contenedor. Ella portaba unos aretes de forma rectangular, una camisa roja de manga larga y tenía el cabello teñido de rubio.Tras el hallazgo de los cuerpos, varias personas con familiares desaparecidos han llegado a la morgue, pero debido al estado de los cadáveres, las autoridades continúan trabajando para identificarlos.

 Foto: Cortesía
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Tras el hallazgo de los cuerpos, varias personas con familiares desaparecidos han llegado a la morgue, pero debido al estado de los cadáveres, las autoridades continúan trabajando para identificarlos.

 Foto: Cortesía
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El cuerpo de la mujer tenía restos de bolsas negras, por lo que se presume que previo a carbonizarla fue embolsada.

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En el caso de los otros dos cuerpos, las imágenes muestran que únicamente eran visibles restos de su sistema óseo, cavidades de los ojos y dientes.

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El Cuerpo de Bomberos, tras llevarse la sorpresa, siguió inspeccionando la zona para corroborar que no existieran más cuerpos en el sector, pero finalmente se confirmó que fueron tres las víctimas.

 Foto: EL HERALDO
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Las autoridades aún no han brindado más detalles de este dantesco caso, registrado en una zona frecuentada por senderistas y colindante con una reconocida residencial de Tegucigalpa.

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