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El inspector Luis Hernández salió a atender una denuncia y murió tras enfrentamiento en Olancho

Hernández García salió en horas de la madrugada de este miércoles tras recibir una denuncia, sin imaginar que al llegar al lugar sería atacado a disparos

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 06:42
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Un inspector de la Policía Nacional perdió la vida en un hecho violento registrado en Catacamas, departamento de Olancho, mientras atendía una denuncia ciudadana en la zona de la colonia Lomas #2. Así ocurrieron los hechos:

Foto: Redes sociales
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La víctima fue identificada como Luis Fernando Hernández García, originario de Nacaome, Valle, quien murió tras recibir disparos provenientes del interior de un establecimiento.

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El hecho se registró a eso de la 1:00 de la madrugada de este miércoles, cuando el oficial se desplazaba junto a otros agentes policiales como parte de una respuesta a una denuncia.

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Según la información preliminar, el equipo policial acudió al lugar para verificar la situación reportada. Sin embargo, al llegar a la colonia Lomas #2 de Catacamas, los uniformados habrían sido atacados.

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Versiones indican que fueron recibidos con disparos realizados desde el interior de un inmueble, presuntamente por personas desconocidas vinculadas a estructuras criminales. El ataque dejó gravemente herido al inspector Hernández García.

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El oficial fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

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El cuerpo del inspector ingresó a la morgue capitalina alrededor de las 6:30 de la mañana de este mismo miércoles, donde se le practicaron los procedimientos forenses correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

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La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del agente y lamentó lo ocurrido, señalando que se trató de un enfrentamiento con supuestos delincuentes durante la atención de una denuncia en la zona. “Perdimos un oficial tras enfrentamiento con delincuentes en Catacamas, Olancho”, expresó la institución.

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El inspector era originario de Nacaome, Valle, y su muerte ha generado consternación entre sus compañeros de institución, quienes han expresado su pesar por el hecho violento ocurrido.

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Las autoridades continúan las investigaciones para determinar con exactitud cómo se produjo el ataque y quiénes serían los responsables del hecho violento que terminó con la vida del inspector Luis Hernández.

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