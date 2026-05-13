Lesli Hernández, una de las víctimas mortales de accidente en Olanchito, Yoro

Lesli Hernández, de 18 años de edad, fue una de las dos víctimas mortales de un fatal accidente vehicular registrado el pasado martes 12 de mayo entre Olanchito y Jocón, en el departamento de Yoro. A continuación los detalles.
En la escena del siniestro se confirmó le deceso inmediato de Hernández y el de un bebé, cuya identidad todavía no ha sido revelada. Además de las víctimas mortales, el accidente dejó un saldo de siete heridos.
Según el reporte preliminar, el automotor se salió de la calzada, dio varias vueltas sobre el pavimento y terminó precipitándose hacia el fondo de una profunda hondonada fuera de la carretera.
El impacto del vehículo contra la maleza y las piedras en el fondo del abismo fue tan severo que ambas víctimas no lograron sobrevivir a las lesiones sufridas durante el volcamiento.
La emergencia movilizó a los cuerpos de socorro y agentes policiales, quienes descendieron hasta la hondonada para recuperar los cuerpos de las dos personas fallecidas. Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados a la morgue.
Los lesionados fueron auxiliados inicialmente por conductores y pobladores que transitaban por el lugar. Los sobrevivientes fueron trasladados con urgencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, para recibir atención médica.
Entre los heridos que han sido identificados hasta el momento se encuentran Roger Barahona, Deysi López y Vilma Antúnez, quienes permanecen bajo evaluación médica, debido a la gravedad de las heridas.
El tramo carretero donde ocurrió el percance es conocido por su peligrosidad, y este suceso ha generado gran conmoción en la comunidad.
A través de las redes sociales y en la comunidad local, la muerte de Lesli Hernández ha provocado una ola de mensajes de dolor. "Mi niña, que Dios te tenga en su santa gloria, tan joven te tocó partir de este mundo". "Dios la tenga en un mejor lugar". "Que en paz descanse, compañerita".
Mientras tanto, las autoridades investigan si el accidente fue producto de un fallo mecánico o de las condiciones de la carretera en ese sector de Yoro.