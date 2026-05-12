Hipótesis de accidente en Toncontín donde murieron dos menores: “había bebidas alcoholicas”

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) mantiene bajo investigación el accidente ocurrido en la zona de Altos de Toncontín, en Tegucigalpa, donde dos menores de edad perdieron la vida tras un fuerte choque vehicular.
El hecho se registró durante el fin de semana del 10 de mayo y ha generado consternación a nivel nacional debido a las circunstancias en las que ocurrió el percance.
De acuerdo con el subcomisario Darwin Hernández, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), las víctimas realizaban una competencia ilegal conocida como “piques” entre dos vehículos que eran conducidos por menores de edad.
Según información preliminar, los jóvenes habrían tomado sin autorización los vehículos de sus padres: una camioneta tipo Prado y una camioneta pickup 3.0.
En total, siete menores viajaban en ambas unidades, cinco en uno de los vehículos y dos en el otro, en medio de una aparente carrera en plena vía pública.
Las autoridades detallaron que el siniestro ocurrió a la altura de Lomas de Toncontín, cuando uno de los vehículos perdió el control tras realizar maniobras a alta velocidad.
El impacto fue tan fuerte que uno de los automotores dio varias vueltas hasta colisionar violentamente contra un árbol, provocando la muerte inmediata de uno de los adolescentes de 14 años.
La otra víctima mortal fue un menor de 16 años, quien también conducía uno de los vehículos involucrados en la supuesta competencia.
Además, una tercera persona menor de edad permanece ingresada en estado crítico en un centro asistencial de la capital.
Durante la inspección del lugar del accidente, los equipos de tránsito encontraron indicios de consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo envases dentro de uno de los vehículos, lo que podría haber provocado el fatal accidente.
Sin embargo, las autoridades aclararon que será el análisis forense el que determine con certeza si los menores habían ingerido alcohol al momento del hecho.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado directo a los padres de familia para que eviten permitir que menores sin licencia o capacitación conduzcan vehículos.