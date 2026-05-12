¿Has visto a Yorleni Alas? Lo último que se sabe de su desaparición en Puerto Cortés

Yorleni Alas, una joven de 18 años, desapareció el lunes -4 de mayo- tras salir de su jornada laboral en Puerto Cortés, en el norte de Honduras, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Según el relato de su padre, Noé Pérez, la joven salió junto a su hermana desde su trabajo en la zona de la playa municipal El Porvenir, un sector turístico donde ambas fueron vistas por última vez.
De acuerdo con su testimonio, ambas jóvenes fueron abordadas por un hombre que se transportaba en motocicleta, quien les ofreció llevarlas hasta su vivienda.
“Un hombre que se transportaba en motocicleta se ofreció a trasladarlas a su vivienda a cambio de 150 lempiras”, relató el padre de la víctima.
El padre agregó que, según la versión de la hermana, el sujeto indicó que primero llevaría a una de ellas y posteriormente regresaría por la otra, situación que nunca ocurrió.
“La primera que se llevó fue encontrada después en el relleno sanitario”, relató Pérez.
Horas después, la hermana de Yorleni fue localizada con signos de abuso sexual, mientras que la joven de 18 años continúa desaparecida desde entonces.
Pérez aseguró que la familia sospecha de un hombre que ya habría sido detenido por las autoridades como presunto responsable del abuso de una de las jóvenes y vinculado a la desaparición de la otra.
El padre de familia también cuestionó la respuesta de las autoridades policiales, señalando que no han recibido información concreta sobre el avance de las investigaciones ni sobre el paradero de su hija.
“Desde hace ocho días no tenemos ningún resultado ni una llamada de la Policía”, expresó Pérez, quien además pidió la revisión de cámaras de seguridad cercanas a la Base Naval de Puerto Cortés, donde presuntamente ocurrió el hecho.
“Nos dijeron que las cámaras estaban malas. Lo único que pedimos es que investiguen y que nos ayuden a encontrar a mi hija. Solo porque somos personas de bajos recursos no deberían dejar libres a quienes hacen daño a las mujeres”, expresó.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el caso ni han confirmado avances en la búsqueda de Yorleni Alas, mientras la familia continúa exigiendo respuestas y su pronta localización.