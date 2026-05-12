Habían salido a pescar: José y Fredy García, tío y sobrino ahogados en Intibucá

Lo que inició con un tiempo de pesca familiar, terminó convirtiéndose en una tragedia que deja en luto a una familia, luego de que un tío y su sobrino murieran ahogados en una poza del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.
Las víctimas fueron identificadas como José Matías García, de 46 años, y el menor Fredy Orlando García, de 13 años, ambos originarios del municipio de Chinacla, La Paz.
Se conoció que ambos salieron junto a su familia con la intención de pasar un momento de descanso y realizar actividades de pesca, sin imaginar que no regresarían a su hogar.
El hecho ocurrió en la Poza del Pedernal, ubicada en la comunidad de Guayamán, en el municipio de Jesús de Otoro, el domingo 10 de mayo, donde la familia salió a disfrutar el día.
De acuerdo con las versiones recopiladas, ambos ingresaron al afluente durante esa tarde, sin imaginar que la corriente del agua terminaría por arrastrarlos.
En cuestión de minutos, los familiares perdieron de vista a las víctimas, por lo que iniciaron una intensa búsqueda con la ayuda de pobladores del sector.
Equipos de la Cruz Roja llegaron al sitio tras el reporte de emergencia, iniciando las labores de rastreo alrededor de la 1:30 de la tarde dentro de la poza donde se reportó la desaparición.
Luego de varias horas de trabajo continuo, los socorristas lograron recuperar ambos cuerpos sin vida. Ambos murieron ahogados.
Según informaron rescatistas, primero fue localizado el cuerpo de José Matías García y horas más tarde el del menor Fredy Orlando García.
Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes iniciaron los preparativos para el traslado hacia su lugar de origen en Chinacla, La Paz, donde son velados y posteriormente serán sepultados.