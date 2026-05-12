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Habían salido a pescar: José y Fredy García, tío y sobrino ahogados en Intibucá

José García salió junto a su familia para disfrutar la tarde del domingo, sin imaginar que su viaje terminaría en tragedia tras ahogarse junto a su sobrino

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 16:35
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Lo que inició con un tiempo de pesca familiar, terminó convirtiéndose en una tragedia que deja en luto a una familia, luego de que un tío y su sobrino murieran ahogados en una poza del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como José Matías García, de 46 años, y el menor Fredy Orlando García, de 13 años, ambos originarios del municipio de Chinacla, La Paz.

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Se conoció que ambos salieron junto a su familia con la intención de pasar un momento de descanso y realizar actividades de pesca, sin imaginar que no regresarían a su hogar.

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El hecho ocurrió en la Poza del Pedernal, ubicada en la comunidad de Guayamán, en el municipio de Jesús de Otoro, el domingo 10 de mayo, donde la familia salió a disfrutar el día.

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De acuerdo con las versiones recopiladas, ambos ingresaron al afluente durante esa tarde, sin imaginar que la corriente del agua terminaría por arrastrarlos.

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En cuestión de minutos, los familiares perdieron de vista a las víctimas, por lo que iniciaron una intensa búsqueda con la ayuda de pobladores del sector.

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Equipos de la Cruz Roja llegaron al sitio tras el reporte de emergencia, iniciando las labores de rastreo alrededor de la 1:30 de la tarde dentro de la poza donde se reportó la desaparición.

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Luego de varias horas de trabajo continuo, los socorristas lograron recuperar ambos cuerpos sin vida. Ambos murieron ahogados.

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Según informaron rescatistas, primero fue localizado el cuerpo de José Matías García y horas más tarde el del menor Fredy Orlando García.

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Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, quienes iniciaron los preparativos para el traslado hacia su lugar de origen en Chinacla, La Paz, donde son velados y posteriormente serán sepultados.

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