Restos de bolsas plásticas en sus cuerpos carbonizados: hipótesis del triple crimen en El Cimarrón

La mañana de este martes 12 de mayo, una alerta por incendio en cerro El Cimarrón, en el Distrito Central, terminó revelando un macabro hallazgo.
Al llegar al sector, ubicado cerca de la residencial Las Uvas y en una zona frecuentada por senderistas, el Cuerpo de Bomberos encontró una escena que inmediatamente fue reportada a las autoridades policiales.
En el lugar fueron localizados tres cuerpos sin vida, todos con signos evidentes de haber sido sometidos a fuego intenso.
Dos de las víctimas estaban dentro de un freezer que fue consumido parcialmente por las llamas. Los cuerpos se encontraban completamente carbonizados, lo que dificultó su identificación preliminar.
A simple vista, los restos mostraban daños severos en la estructura ósea, con exposición visible en zonas como el cráneo, dientes y cavidades oculares, debido al nivel de incineración.
A pocos metros del freezer fue encontrado el tercer cuerpo. Esta víctima también estaba carbonizada, aunque conservaba algunas prendas, entre ellas una camisa roja, y partes del cuerpo aún reconocibles.
De acuerdo con versiones iniciales, las tres personas habrían sido privadas de libertad previamente y trasladadas hasta esa zona, donde posteriormente fueron atacadas.
La hipótesis indica que los cuerpos fueron colocados en bolsas plásticas antes de ser introducidos en el freezer y que luego fueron incendiados junto con el equipo.
En el caso del tercer cadáver, se observó evidencia compatible con haber estado envuelto en material plástico antes de ser quemado, lo que refuerza la hipótesis de que intentaron ocultar la identidad y manipular la escena.
El área fue inmediatamente acordonada mientras equipos de investigación iniciaban el levantamiento de indicios para determinar la cronología del crimen. Peritos forenses trabajan ahora en la recolección de muestras que permitan establecer la identidad de las víctimas mediante análisis científicos.
Las autoridades también investigan si el incendio fue provocado con la intención de borrar evidencia, dado el nivel de carbonización de los cuerpos y el uso de recipientes para ocultarlos.
El triple hallazgo ha sido catalogado preliminarmente como una nueva masacre, y se espera que los resultados de Medicina Forense aclaren tanto las identidades como las circunstancias exactas del crimen.