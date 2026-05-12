¿Quién es el "Sanguinario", la mano derecha de "El Diablo"?

Las zonas montañosas de Santa Bárbara fueron el escenario donde finalmente cayó uno de los hombres más buscados del occidente del país. ¿De quién se trata?
Se trata de Wilder Fernández Caballero, conocido con el alias de “Sanguinario”, identificado por las autoridades como la mano derecha de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, cabecilla del denominado "Cartel del Diablo".
La captura ocurrió este martes 12 de mayo, en el sector montañoso del municipio de Colinas, donde el sospechoso permanecía oculto tras haber huido desde Sulaco, en el departamento de Yoro.
De acuerdo con los informes oficiales, la operación fue ejecutada por equipos multidisciplinarios de seguridad que mantenían vigilancia e inteligencia activa sobre sus movimientos en la zona occidental.
El entorno donde fue localizado era de difícil acceso, rodeado de montañas y caminos irregulares, lo que refleja el despliegue coordinado necesario para dar con su paradero.
Según las autoridades, Fernández Caballero era considerado un líder operativo dentro de la estructura criminal, con participación presunta en actividades de narcotráfico, logística y coordinación de acciones ilícitas.
Su alias, “Sanguinario”, surgió por su supuesta vinculación en hechos violentos atribuidos al grupo, lo que lo colocaba como una figura estratégica y de alta peligrosidad.
Durante la operación, agentes especiales lograron neutralizar cualquier intento de fuga y procedieron a su aprehensión bajo estrictas medidas de seguridad.
Posteriormente, fue trasladado para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.
Las investigaciones señalan que el ahora detenido mantenía una posición de confianza directa con el líder de la organización, quien continúa prófugo.
El operativo forma parte de una estrategia de seguridad más amplia que busca desarticular la estructura del Cartel del Diablo, que mantiene presencia en varios departamentos del país.
Mientras tanto, contingentes policiales y militares continúan desplegados en zonas montañosas, principalmente en Santa Bárbara y Yoro, en busca del cabecilla y otros miembros activos.
Las autoridades han reiterado que las acciones no se detendrán hasta capturar a todos los integrantes identificados dentro de la red criminal.
Con esta detención, la Policía Nacional considera que se ha dado un golpe significativo a la estructura operativa del grupo, aunque advierten que la investigación sigue abierta.