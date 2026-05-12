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Con moretones en su cuerpo y semidesnuda encontraron a Rosi Izaguirre en La Tigra

Fotos revelan que el cuerpo de la joven Rosi Izaguirre presentaba varios moretones y estaba semidesnuda; fue encontrado escondido debajo de varias hojas secas

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 15:54
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Tras dos días de búsqueda desesperada por parte de sus familiares, finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de Rosi Izaguirre en La Tigra; su cuerpo presentaba varios moretones. ¿Qué se sabe de su caso?

 Foto: Cortesía
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Rosi Fabiola Izaguirre Rodríguez, de 26 años de edad, fue encontrada sin vida la noche del lunes 11 de mayo en una zona boscosa del sector de La Tigra, en el Distrito Central, Francisco Morazán.

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El hallazgo ocurrió específicamente en la aldea Jutiapa, en las cercanías del Parque Nacional La Tigra, luego de varios días de búsqueda tras haber sido reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana.

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De acuerdo con la información preliminar, la última vez que vieron a la joven fue la noche del sábado 9 de mayo, cuando Rosi salió hacia una fiesta en el sector del desvío de La Tigra, supuestamente en compañía de un primo y un grupo de amigos.

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Familiares relataron que, después de perder comunicación con ella, comenzaron a buscarla y posteriormente interpusieron la denuncia de desaparición ante las autoridades correspondientes.

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Según las versiones preliminares, Rosi habría salido desde su vivienda en el sector de El Hatillo con destino hacia otra aldea donde se realizaría la reunión, pero nunca regresó a su casa.

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El cuerpo de la joven fue localizado entre matorrales en una zona de difícil acceso. Autoridades llegaron hasta el lugar tras el aviso de un cuerpo sin vida en esa zona.

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Además, el cuerpo de Rosi estaba cubierto con hojas secas, por lo que se presume que quienes cometieron el crimen intentaron ocultarlo.

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En imágenes detalladas se logró observar que el cuello y algunas partes del rostro presentaban varios moretones. Además, el o los asesinos de Rosi habrían colocado una chumpa de jean sobre su cabeza.

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Izaguirre Rodríguez fue encontrada semidesnuda en el sector montañoso donde ocurrió el hallazgo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la joven fue abusada sexualmente, por lo que serán los resultados de la autopsia los que determinen ese extremo.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la muerte.

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Tampoco han brindado información adicional sobre el supuesto primo con quien salió hacia la fiesta, ni han confirmado si existe alguna persona requerida para investigación.

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Equipos de investigación continúan recabando testimonios y evidencias para determinar responsabilidades en el caso.

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Su muerte ha provocado consternación entre familiares, amigos y usuarios en redes sociales, quienes exigen justicia por Rosi Izaguirre.

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