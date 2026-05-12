“Merecía vivir, sonreír y cumplir sus sueños”: dolor e indignación por muerte de Rosi Izaguirre

El asesinato de Rosi Fabiola Izaguirre Rodríguez ha provocado indignación y dolor entre sus familiares, quienes este martes 12 de mayo alzaron la voz para exigir justicia tras el hallazgo de la joven en el sector de La Tigra, al noreste de la capital.
Rosi, de 26 años, había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado, luego de ser vista por última vez en el desvío hacia La Tigra mientras se encontraba en compañía de un primo.
Durante varios días, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en una zona montañosa.
De manera preliminar, se conoció que la joven presentaba aparentes signos de tortura.
Tras conocerse la noticia, una prima de la víctima compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.
“Hoy mi corazón está roto en mil pedazos. Jamás imaginé tener que escribir palabras así para despedir a mi prima, para pedir justicia por alguien que solo merecía vivir, sonreír y cumplir sus sueños”, escribió.
En el mensaje, la familiar también lamentó la violencia contra las mujeres y cuestionó la crueldad con la que, según señaló, fue asesinada la joven.
“No puedo entender cómo existe gente capaz de destruir la vida de una mujer de una forma tan cruel. Nadie merece ser violada, nadie merece vivir con miedo, nadie merece que le arrebaten su vida y su dignidad”, expresó.
La prima de Rosi también pidió que el caso no quede en el olvido y exigió que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables.
“Exigimos justicia por mi prima, justicia verdadera, no silencio. Justicia para que su voz jamás sea olvidada”, agregó en la publicación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre posibles líneas de investigación.