"Soy inocente": exalcalde Adán Fúnez durante toma de huellas y exámenes médicos tras ser capturado

El exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez fue sometido a una evaluación médica exhaustiva tras aterrizar en el campo de fútbol de la Policía Nacional en La Ceiba, luego de ser trasladado bajo custodia policial.
Personal médico de la Policía Nacional realizó chequeos de salud a los tres imputados capturados por el crimen del ambientalista Juan López, como parte del protocolo previo a su presentación judicial.
Bajo fuertes medidas de seguridad, Adán Fúnez llegó a la sede policial de La Ceiba, donde posteriormente fue sometido a revisión médica y toma de datos biométricos.
Tras el aterrizaje del helicóptero policial en La Ceiba, agentes trasladaron a los tres requeridos para practicarles exámenes médicos y documentar oficialmente sus expedientes.
Autoridades policiales confirmaron que, además de las evaluaciones médicas, a los imputados se les realizó el procedimiento de toma de huellas y registro formal antes de comparecer ante los tribunales.
“Soy inocente de lo que me acusan”, expresó brevemente Adán Fúnez al momento de ingresar a la sede policial de La Ceiba, donde fue recibido por agentes de seguridad y personal médico.
Los tres sospechosos vinculados al asesinato del ambientalista Juan López fueron sometidos a protocolos de salud y documentación tras su captura en el departamento de Colón. En una audiencia de declaración de imputados conocerán a donde serán remitidos.
El exalcalde Adán Fúnez permaneció bajo vigilancia policial durante todo momento en su traslado hacia los Juzgados de La Ceiba.
La Policía Nacional ejecutó el proceso como parte de los procedimientos establecidos para los imputados acusados por el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024, a quienes señala de autores intelectuales.
Luego de los exámenes médicos y la toma de huellas, las autoridades confirmaron que los acusados serán presentados esta misma tarde ante la Sala Tercera de los Juzgados de La Ceiba.
El Ministerio Público presentará formalmente las acusaciones contra Adán Fúnez y los demás imputados durante la audiencia de declaración de imputado por el asesinato del defensor ambiental Juan López.
La captua del exalcalde de Tocoa, Colón, fue capturado en su residencia a tempranas horas de este martes, en donde se realizó un allanamiento de morada.