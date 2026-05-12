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"Soy inocente": exalcalde Adán Fúnez durante toma de huellas y exámenes médicos tras ser capturado

Personal médico de la Policía Nacional realizó chequeos de salud a los tres imputados capturados por el crimen del ambientalista Juan López, como parte del protocolo previo a su presentación judicial.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 14:01
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El exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez fue sometido a una evaluación médica exhaustiva tras aterrizar en el campo de fútbol de la Policía Nacional en La Ceiba, luego de ser trasladado bajo custodia policial.

Fotos: Carlos Molina/OPSA.
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Personal médico de la Policía Nacional realizó chequeos de salud a los tres imputados capturados por el crimen del ambientalista Juan López, como parte del protocolo previo a su presentación judicial.

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Bajo fuertes medidas de seguridad, Adán Fúnez llegó a la sede policial de La Ceiba, donde posteriormente fue sometido a revisión médica y toma de datos biométricos.
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Tras el aterrizaje del helicóptero policial en La Ceiba, agentes trasladaron a los tres requeridos para practicarles exámenes médicos y documentar oficialmente sus expedientes.
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Autoridades policiales confirmaron que, además de las evaluaciones médicas, a los imputados se les realizó el procedimiento de toma de huellas y registro formal antes de comparecer ante los tribunales.
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“Soy inocente de lo que me acusan”, expresó brevemente Adán Fúnez al momento de ingresar a la sede policial de La Ceiba, donde fue recibido por agentes de seguridad y personal médico.
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Los tres sospechosos vinculados al asesinato del ambientalista Juan López fueron sometidos a protocolos de salud y documentación tras su captura en el departamento de Colón. En una audiencia de declaración de imputados conocerán a donde serán remitidos.
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El exalcalde Adán Fúnez permaneció bajo vigilancia policial durante todo momento en su traslado hacia los Juzgados de La Ceiba.
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La Policía Nacional ejecutó el proceso como parte de los procedimientos establecidos para los imputados acusados por el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024, a quienes señala de autores intelectuales.
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Luego de los exámenes médicos y la toma de huellas, las autoridades confirmaron que los acusados serán presentados esta misma tarde ante la Sala Tercera de los Juzgados de La Ceiba.
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El Ministerio Público presentará formalmente las acusaciones contra Adán Fúnez y los demás imputados durante la audiencia de declaración de imputado por el asesinato del defensor ambiental Juan López.
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La captua del exalcalde de Tocoa, Colón, fue capturado en su residencia a tempranas horas de este martes, en donde se realizó un allanamiento de morada.

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