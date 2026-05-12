Así cayó jefe de sicarios de "Cartel del Diablo", alias "Sanguinario", considerado muy violento

Wilder Fernández Caballero fue capturado este martes en una zona montañosa de Colinas, Santa Bárbara, donde permanecía oculto tras huir desde Sulaco, Yoro, al ser identificado por las autoridades policiales. El detenido es considerado sumamente violento.
Considerado por los organismos de seguridad como uno de los hombres de mayor confianza de Esteban Gumercindo, alias “Diablo”, Wilder Fernández Caballero era señalado como presunto jefe de sicarios dentro de la estructura criminal.
La operación policial se desarrolló en un sector de difícil acceso en Santa Bárbara, donde agentes especiales localizaron y capturaron al sospechoso, descrito por las autoridades como un individuo de alta peligrosidad.
Según investigaciones de la Secretaría de Seguridad, Fernández Caballero tenía un rol estratégico dentro del denominado “Cartel del Diablo”, participando presuntamente en coordinación logística y actividades ligadas al narcotráfico.
El detenido es identificado por las autoridades como la mano derecha de Esteban Gumercindo, alias “Diablo”, considerado líder de una estructura criminal que opera en varias regiones del país.
Las autoridades señalaron que Wilder Fernández Caballero es conocido con el alias de “Sanguinario”, debido a su presunta participación en hechos violentos atribuidos a la organización criminal.
Tras su captura, el supuesto jefe de sicarios fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad para continuar con el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le investigan.
Enmontañado en una zona de Colinas, Santa Bárbara, Wilder Fernández Caballero permanecía oculto tras huir desde Sulaco, Yoro, luego de ser identificado por las autoridades hondureñas.
Según las autoridades, el detenido es considerado uno de los principales líderes criminales y mano derecha de Esteban Gumercindo, alias “Diablo”, líder del grupo delictivo.
La Policía Nacional considera la captura de Wilder Fernández Caballero como un importante golpe contra la estructura criminal vinculada a alias “Diablo”.