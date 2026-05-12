"No tenemos nada que temer": Adán Fúnez al ser trasladado a La Ceiba por crimen de Juan López

Bajo un fuerte resguardo policial, el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, fue trasladado este martes desde ese municipio en helicóptero hacia la ciudad de La Ceiba, tras ser detenido por el delito de asesinato del ambientalista Juan López. Junto con el exedil fueron aprehendidos dos sospechoso más.
Adán Fúnez fue capturado en la madrugada y horas después sacado de su casa rumbo a la ciudad de La Ceiba, tras ser detenidos dos otros dos acusados por el mismo caso.
Bajo estrictas medidas de seguridad, supervisadas por el Secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, el exedl Adán Fúnez fue trasladado bajo custodia.
Agentes policiales fuertemente armados custodiaron en todo momento al exalcalde Adán Fúnez durante su movilización aérea, como parte del operativo ejecutado tras su detención en Colón.
El traslado aéreo de Adán Fúnez se realizó en medio de un amplio despliegue de seguridad coordinado por autoridades.
Las investigaciones sobre el crimen que conmocionó al país en septiembre de 2024 continúan y la captura del exalcalde solo es parte del proceso, aseguró el ministro de Seguridad.
Previo a subir al helicóptero, el exalcalde aseguró escuetamente que confía en la justicia divina y en la justicia del país.
También aseveró que no sentía temor tras su aprehensión. "No tenemos nada que temer, soy inocente", declaró ante medios que cubrían su traslado.
Junto al exalcalde de Tocoa también fueron movilizados otros dos capturados en el mismo operativo, señalado por las autoridades como parte de los autores intelectuales del asesinato de Juan López.
La captura y posterior traslado del exalcalde tocoeño ocurre 20 meses después del asesinato de Juan López, reconocido defensor ambiental y crítico de actividades extractivistas en la región de Colón.
El operativo de traslado aéreo generó expectativa en Tocoa, donde decenas de personas observaron el despliegue policial realizado tras la detención de Adán Fúnez y otros dos implicados en el caso.
El arresto de Fúnez coincidió con el secuestro de documentos en la alcaldía de Tocoa, donde se investiga actos de corrupción durante la administración del detenido.