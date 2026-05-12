75 metros de abismo: así rescataron los tres cuerpos carbonizados hallados dentro de congelador en El Cimarrón

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras descendieron hasta un pequeño abismo de aproximadamente 75 metros para rescatar los tres cuerpos carbonizados que fueron hallados la mañana de este martes 12 de mayo, en una zona boscosa del cerro de la aldea El Cimarrón, en Francisco Morazán.
El mayor Sergio Madrid, explicó a EL HERALDO cómo fue el procedimiento para extraer los cadáveres del lugar en el que fueron encontrados.
"Nosotros lo que hicimos fue la extracción, los empaquetamos bien y los extrajimos de la zona en la que estaban, de un pequeño abismo, 75 metros aproximadamente", detalló Madrid.
Tras el rescate de los restos mortales, fueron entregados directamente a Medicina Forense, según afirmó el mayor Madrid.
El mayor Madrid fue enfático en delimitar el alcance del trabajo de los bomberos: cumplir la misión de apagar el fuego y rescatar los cuerpos, no investigar el crimen.
"Nosotros solo llegamos al incendio, lo apagamos y encontramos a estas personas quemadas, lastimosamente", expresó Madrid, dejando claro que la responsabilidad de esclarecer los hechos recaerá en otras instancias.
"Los cuerpos estaban totalmente calcinados, no quedaron indicios de que sean varones o mujeres. Desconocemos; será la autopsia de Medicina Forense la que determine esa información", señaló.
En cuanto a quién dará a conocer los resultados de las investigaciones, el mayor Madrid fue claro: esa tarea le corresponde a los investigadores del Ministerio Público, que también estuvieron presentes durante las operaciones de rescate.
Para llevar a cabo el operativo, el Cuerpo de Bomberos desplegó un equipo considerable. "Andamos una unidad contra incendios, dos vehículos de rescate, los investigadores y 15 bomberos en su totalidad que participamos en este incidente", detalló Madrid.
En horas de la mañana, los bomberos recibieron una alerta de incendio en la zona, por lo que acudieron rápidamente para apagar el fuego, sin imaginar la dantesca escena con la que se encontrarían.
Uno de los cuerpos, el menos carbonizado, fue localizado al pie de un árbol de la parte baja de la aldea El Cimarrón, mientras que los otros dos cadáveres estaban dentro de una freezer (congelador). Los bomberos realizaron una inspección de la zona en busca de otros cuerpos, pero el número oficial de víctimas quedó en tres.
Hasta ahora se desconoce la identidad de las tres personas que fueron asesinadas brutalmente y luego quemadas. Serán las autoridades de Medicina Forense quienes determinarán los detalles de las víctimas próximamente. Por su parte, la Policía Nacional investiga el caso, esperando dar con el paradero de los hechores del triple homicidio.