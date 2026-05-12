A Rosy Izaguirre un primo la invitó a una fiesta y después la hallaron muerta en La Tigra

Ella era Rosy Fabiola Izaguirre, de tan solo 26 años de edad, quien fue hallada sin vida la noche del pasado lunes 11 de mayo. ¿Qué se sabe del crimen?
El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en una zona boscosa a la altura del Parque Nacional La Tigra, específicamente en la aldea Jutiapa del Distrito Central.
La joven había sido reportada como desaparecida. La última vez que la vieron fue la noche del sábado 9 de mayo. Al momento del hallazgo, su cuerpo presentaba signos de tortura.
Antes de desaparecer, Rosy salió a una fiesta, supuestamente con un primo, hacia el sector del desvío de La Tigra. donde se llevaría a cabo la fiesta.
De acuerdo con la información preliminar, Rosy fue vista por última vez en el desvío de La Tigra, cuando se encontraba en compañía de su supuesto primo.
Cuando las autoridades encontraron el cuerpo de la joven, este estaba cubierto de hojas. Presuntamente, quienes la asesinaron intentaron ocultarlo.
El cuerpo sin vida de la joven estaba entre los matorrales. Sobre el supuesto primo con quien asistió a la fiesta, las autoridades aún no brindan información.
La joven residía en El Hatillo. Se desconoce si finalmente llegó a la fiesta. Sus familiares, tras perder comunicación con ella, comenzaron a buscarla.
Aunque se detalló que el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia, aún se desconoce la forma en la que le quitaron la vida.
Según personas que la conocieron, Rosy Izaguirre trabajaba como empleada doméstica y era una persona muy tranquila.