Lo vigiló y le disparó a la salida de la iglesia: DPI revela cómo asesinos planificaron crimen de Juan López

El Ministerio Público arrestó a tres presuntos responsables del asesinato del defensor de derechos humanos y del medio ambiente, Juan Antonio López, entre ellos el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Sobre el crimen, la DPI reveló además este día cómo los señalados planificaron matar al ambientalista.
Los detenidos hoy son el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez; a quienes el Ministerio Público también los acusa por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
Tras la captura, que ocurrió en la residencia del exalcalde Fúnez, las autoridades realizaron su traslado hacia la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
Asimismo, las autoridades revelaron cómo los autores materiales realizaron el crimen
El crimen contra Juan López ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, en horas de la noche cuando el ambientalista y regidor salía de la iglesia.
Por este caso están involucrados, además de los detenidos este martes, Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. Estos tres serían los autores materiales.
Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía irán a juicio oral y público a partir del 15 al 26 de junio a las 9:30 de la mañana por el crimen del ambientalista.
Las investigaciones realizadas por la fuerza de tarea de delitos contra la vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) determinan que Óscar Alexi Guardado Alvarenga se reunió previamente con Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía el día del asesinato, por órdenes de los autores intelectuales.
En esa reunión, los dos primeros acusados le entregaron una motocicleta al sicario, utilizada para ejecutar el crimen. Óscar Alexi Guardado Alvarenga, una vez con la orden y la moto a su disposición, inició con la labor de darle seguimiento al ambientalista, vigilando sus pasos y rutina.
El asesino vigiló a Juan López en los alrededores de la casa y en los lugares que frecuentaba, siendo uno de estos la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.
Fue a la salida de la iglesia San Antonio de Padua donde aprovechando la oscuridad y solitaria calle que el sicario perpetró el crimen, causándole la muerte de manera inmediata al ambientalista.
Este martes 2 de mayo fueron capturadas tres personas, entre ellos el exalcalde de Tocoa, quienes son señalados como los autores intelectuales.