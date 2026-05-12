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Las dantescas imágenes del crimen que aterra a El Cimarrón: tres cuerpos carbonizados

Advertencia: imágenes fuertes. Tres cuerpos fueron hallados carbonizados en la aldea El Cimarrón; dos estaban dentro de un freezer y otro al pie de un árbol

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 08:52
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Miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se encontraron con una macabra escena este martes 12 de mayo, en una zona de la aldea El Cimarrón, en Francisco Morazán: tres cuerpos carbonizados; dos dentro de una freezer (congelador) y uno a aproximadamente 20 metros. ¿Qué mostraba la dantesca escena? A continuación los detalles y las imágenes.

 Foto: cortesía
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De acuerdo con el reporte de los bomberos, a tempranas horas recibieron una alerta de incendio en la zona, por lo que rápidamente llegaron al lugar, sin imaginar la mórbida escena que verían.

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"Al llegar al lugar nos encontramos una dantesca escena. Había dos cuerpos dentro de una estructura que funcionaba como freezer; durante el desarrollo de las operaciones de extinción de incendio se encontró otro cadáver aproximadamente a unos 20 metros abajo", relató el sargento Yafet Bendeck.

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Fuentes anónimas mencionaron que los cuerpos serían de tres jóvenes que presuntamente fueron raptados, introducidos en bolsas de color negro y posteriormente rociados con gasolina antes de ser incendiados, sin embargo, esa información todavía no ha sido corroborada por las autoridades.

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El impacto del hallazgo no se quedó en la escena del crimen. Los moradores de la aldea El Cimarrón y de la residencial Las Uvas, comunidades cercanas al lugar, están conmocionados y aseguran tener miedo ante la posibilidad de que este tipo de hechos se repita en la zona.

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Los bomberos, mientras tanto, siguieron realizando labores de extinción del fuego en la zona y alrededores, pues las llamas se había propagado, pero no imaginaban hallar más víctimas. "Se sigue peinando la zona en busca de más cadáveres, esperemos que no", expresó el sargento Bendeck.

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Los bomberos estuvieron a la espera del arribo de la Policía Nacional para entregar la escena del crimen.

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En ese sentido, agentes policiales tomaron el control de la escena para iniciar con las respectivas indagaciones del violento hecho que ha conmocionado a la capital.

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La identidad de las tres víctimas y los responsables del crimen permanecen sin confirmar. Se espera que las autoridades brinden un reporte más detallado próximamente.

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Por su parte, la población espera que la policía capture a los responsables del triple asesinato.

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La dantesca escena evidencia la saña con la que actuaron los victimarios contra estas personas.

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Los asesinos habrían prendido fuego a los cuerpos para retrasar su identificación por parte de peritos forenses.

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