Las dantescas imágenes del crimen que aterra a El Cimarrón: tres cuerpos carbonizados

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se encontraron con una macabra escena este martes 12 de mayo, en una zona de la aldea El Cimarrón, en Francisco Morazán: tres cuerpos carbonizados; dos dentro de una freezer (congelador) y uno a aproximadamente 20 metros. ¿Qué mostraba la dantesca escena? A continuación los detalles y las imágenes.
De acuerdo con el reporte de los bomberos, a tempranas horas recibieron una alerta de incendio en la zona, por lo que rápidamente llegaron al lugar, sin imaginar la mórbida escena que verían.
"Al llegar al lugar nos encontramos una dantesca escena. Había dos cuerpos dentro de una estructura que funcionaba como freezer; durante el desarrollo de las operaciones de extinción de incendio se encontró otro cadáver aproximadamente a unos 20 metros abajo", relató el sargento Yafet Bendeck.
Fuentes anónimas mencionaron que los cuerpos serían de tres jóvenes que presuntamente fueron raptados, introducidos en bolsas de color negro y posteriormente rociados con gasolina antes de ser incendiados, sin embargo, esa información todavía no ha sido corroborada por las autoridades.
El impacto del hallazgo no se quedó en la escena del crimen. Los moradores de la aldea El Cimarrón y de la residencial Las Uvas, comunidades cercanas al lugar, están conmocionados y aseguran tener miedo ante la posibilidad de que este tipo de hechos se repita en la zona.
Los bomberos, mientras tanto, siguieron realizando labores de extinción del fuego en la zona y alrededores, pues las llamas se había propagado, pero no imaginaban hallar más víctimas. "Se sigue peinando la zona en busca de más cadáveres, esperemos que no", expresó el sargento Bendeck.
Los bomberos estuvieron a la espera del arribo de la Policía Nacional para entregar la escena del crimen.
En ese sentido, agentes policiales tomaron el control de la escena para iniciar con las respectivas indagaciones del violento hecho que ha conmocionado a la capital.
La identidad de las tres víctimas y los responsables del crimen permanecen sin confirmar. Se espera que las autoridades brinden un reporte más detallado próximamente.
Por su parte, la población espera que la policía capture a los responsables del triple asesinato.
La dantesca escena evidencia la saña con la que actuaron los victimarios contra estas personas.
Los asesinos habrían prendido fuego a los cuerpos para retrasar su identificación por parte de peritos forenses.